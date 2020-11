La playlist que inspiró la presidencia de Obama

Barack Obama, gran aficionado a la música y a las playlists, ha publicado ahora la playlist de los temas que marcaron su presidencia (2009-2017). Lo hace coincidiendo con la publicación, este martes, de 'A Promised Land', el primero de los dos volúmenes de sus memorias.

"La música siempre ha jugado un papel importante a lo largo de mi vida, y eso fue especialmente cierto durante mi presidencia. Mientras revisaba mis notas antes de los debates, escuchaba 'My 1st Song' de Jay-Z, o 'Luck Be a Lady' de Frank Sinatra", ha explicado el expresidente de EUU en sus redes sociales.

Music has always played an important role in my life—and that was especially true during my presidency. In honor of my book hitting shelves tomorrow, I put together this playlist featuring some memorable songs from my administration. Hope you enjoy it. pic.twitter.com/xWiNQiZzN0