El 'premier' luxemburgués se burla de Johnson por no ir a la rueda de prensa

El primer ministro británico, Boris Johnson, se marchó este lunes sin hacer declaraciones tras su reunión con su homólogo luxemburgués, Xavier Bettel, por los abucheos en su contra de decenas de manifestantes anti 'brexit' congregados a las puertas del lugar donde se celebró el encuentro.

Luxembourg Prime Minister Xavier Bettel points at empty podium beside him as Boris Johnson ducks out of a news conference and Bettel warns Britain has failed to come up with credible way to revive Brexit withdrawal deal https://t.co/AnHJSzpIAR pic.twitter.com/4i9WH1nVjj