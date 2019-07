Los principales ministros radicales del Gobierno de Johnson

Michael Gove (canciller del Ducado de Lancastre)

Michael Gove / ISABEL INFANTES (AFP)

Este euroescéptico de 51 años desempeñó el papel de defensor del 'brexit' en el Gobierno de Theresa May, donde ocupó el cargo de ministro de Medio Ambiente. Boris Johnson le ha escogido ahora para ocupar el prestigioso cargo de canciller del Ducado de Lancaster, sin una cartera particular, pero de gran relevancia. La elección de Gove supone un acto de reconciliación. Compitió con Johnson para suceder a May, aunque fue eliminado en la quinta ronda.

Pitri Patel (ministra del Interior)

Priti Patel / TOLGA AKMEN (AFP)

Ardiente defensora del 'brexit' y ferviente opositora al matrimonio entre personas del mismo sexo, Patel, de 47 años, renunció como ministra de Desarrollo Internacional en noviembre del 2017 después de reunirse con figuras políticas israelís, incluido el primer ministro Benyiamin Netanyahu, sin informar al Gobierno. De padres originarios de la India, se estableció en Uganda antes de emigrar al Reino Unido. Patel llegó a plantear restablecer la pena de muerte en el Reino Unido. Recibió fuertes críticas por sugerir la posibilidad de utilizar la ayuda británica para el desarrollo como una palanca para negociar contratos comerciales para el 'brexit'.

Dominic Cummings (asesor clave del primer ministro)

Dominic Cummings / HO PRU (AFP)

Fue un hombre clave en la campaña a favor del 'brexit', de hecho fue uno de los que capitaneó la campaña "Vote Leave", cuestionada por el modo como promocionó la salida de la UE, con muchas informaciones falsas. Cumminng fue llamado a comparecer ante una comisión que investigó las falsedades de la campaña del 'brexit'. Su personalidad controvertida aparece en la película "The uncivil war", que trata sobre el papel que desempeñó como cerebro del 'Vote Leave''. El exprimer ministro conservador David Cameron definió a Cummings como "un psicópata con carrera".

Sajid Javid (ministro de Finanzas)

Sajid Javid / FRANK AUGSTEIN (AP)

Exministro del Interior de Theresa May, Javid, de 49 años, asume una cartera de gran valor estratégico en el camino hacia el 'brexit'. De producirse una salida de la UE sin acuerdo se esperan fuertes turbulencias económicas. Javid es un exbanquero euroescéptico hijo de inmigrantes paquistanís y admirador de Margaret Thatcher. Durante la campaña del referéndum se alineó en contra del 'brexit' por pragmatismo económico, aunque cerró filas con Johnson durante la carrera hacia Downing Street.

Dominic Raab (ministro de Asuntos Exteriores)

Dominic Raab /HANNAH MCKAY

Este ultraliberal de 45 años asume también el cargo de viceprimer ministro. Raab se caracterica por ser un ardiente partidario de la salida del Reino Uniso de la UE. Gran aficionado al kárate, exabogado especializado en derecho internacional, fue brevemente ministro del Brexit entre julio y noviembre del 2018. Denunció al cargo por no estar de acuerdo con el plan de May que entonces calificó de "malo para nuestra economía y nuestra democracia".