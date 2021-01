Quién es Amanda Gorman, la poetisa que cautivó a EEUU en la investidura de Biden

Si bien la democracia puede retrasarse en ocasiones, no se la puede reprimir permanentemente. La insurrección golpista del 6 de enero contra el Capitolio proyectó al mundo la profunda fractura que recorre los Estados Unidos. Una división que sirvió para inspirar a Amanda Gorman, la joven poetisa de 22 años que con sus emocionantes versos puso el primer punto de sutura al país y logró eclipsar, por unos momentos, la ceremonia de inauguración de la presidencia de Joe Biden.

Autodescrita como "una chica negra flaca, descendiente de esclavos, criada por una madre soltera" que se encuentra "recitando" frente a un presidente, Gorman se ha convertido en cuestión de horas en una estrella global. Su libro de poemas, titulado "La colina que subimos" en referencia a la sede del Congreso asaltada por los partidarios del ya expresidente Donald Trump, se ha convertido en el libro más vendido en Amazon y su cuenta de Twitter ha pasado a sumar más de 1,2 millones de seguidores después de las alabanzas de Barack Obama o Oprah Winfrey.

On a day for the history books, @TheAmandaGorman delivered a poem that more than met the moment. Young people like her are proof that "there is always light, if only we're brave enough to see it; if only we're brave enough to be it." pic.twitter.com/mbywtvjtEH