El Reino Unido endurecerá las normas que protegen a los usuarios de redes sociales

El Gobierno del Reino Unido ha anunciado este martes planes para endurecer las normas que protegen a los usuarios de las redes sociales y salvaguardan la "libertad de expresión y el pluralismo" en internet. El Ejecutivo británico se propone aumentar las "responsabilidades" de las firmas tecnológicas respecto a sus usuarios, con especial atención a la protección de los menores edad y otras personas vulnerables, avanzó en un comunicado el Ministerio de Asuntos Digitales, Cultura, Medios y Deporte.

"Vamos a otorgar a los usuarios de internet la protección que merecen. Estamos trabajando con las compañías para acabar con algunos de los abusos que se están produciendo en la web", afirmó el titular de esa cartera, Oliver Dowden. Las nuevas normas, que el Gobierno ha detallado, se aplicarán a todas las páginas web y aplicaciones que alojen contenidos generados por los usuarios.

Exigencias digitales

Las compañías más relevantes del sector estarán sometidas a condiciones más exigentes que el resto, y deberán comunicar y hacer cumplir condiciones claras sobre "cómo manejan cierto contenido que es legal, pero que podría provocar daños físicos o psicológicos significativos". "Eso incluye la desinformación peligrosa e información errónea sobre las vacunas del coronavirus", detalla el Ministerio en su nota.

El Gobierno promoverá una legislación que permite imponer cargos criminales a directivos de empresas que incumplan las normas y "no dudará en utilizar esos poderes si las compañías no se toman estas nuevas reglas en serio". "No permitiremos que abusos sexuales a niños, material terrorista y otros contenidos dañinos circulen por plataformas en línea. Las compañías tecnológicas deben poner la seguridad pública en primera línea o afrontar las consecuencias", afirmó por su parte la ministra de Interior, Priti Pattel.

Fraudes económicos

Esto incluye redes sociales, webs en las que se comparten vídeos, plataformas de mensajería instantánea, foros, herramientas de almacenamiento en la nube y buscadores, entre otros.

Las páginas web de medios de comunicación y publicaciones sobre actualidad estarán exentas, así como las secciones de comentarios de esas mismas plataformas.

"Se introducirán medidas en la legislación para asegurarnos de que el contenido periodístico queda protegido cuando es compartido en las redes sociales", especifica la nota del Ejecutivo.

Quedará excluida además la protección contra "perjuicios financieros", incluidos fraudes económicos y la venta de mercancías defectuosas, y no se actuará en el contexto de las reseñas o comentarios sobre productos a la venta.

Algunos tipos de publicidad, incluidos anuncios publicado por usuarios influyentes en redes sociales, sí que estarán en cambio entre los objetivos de la legislación.