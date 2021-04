El retorno a las conversaciones indirectas entre EEUU e Irán arranca con buen pie

No se sientan en la misma mesa, en la misma sala y ni siquiera en el mismo hotel y su encuentro a través de intermediarios europeos requiere de malabarismos diplomáticos, pero Estados Unidos e Irán han dado este martes en Viena el primer paso práctico en el complicado proceso por el que se intenta resucitar el acuerdo multilateral de 2015 sobre el programa nuclear militar de Teherán, del que Donald Trump sacó a EEUU en 2018.

Delegaciones de los dos países han participado, sin encuentro directo entre ellos, en la primera de una serie de reuniones de la Comisión Conjunta del JCPOA (las siglas en inglés del Pacto de Acción Integral Conjunto). Esas conversaciones, presididas por la Unión Europea y con la participación también de los otros firmantes (Alemania, Francia, Reino Unido, China y Rusia) han arrancado con buen pie a tenor de las declaraciones de varios diplomáticos.

Como “constructivas” las ha definido Abbas Araqchi, el viceministro de Asuntos Exteriores que lidera la delegación iraní en la capital austriaca, de la que también forman parte representantes del Banco Central, del Ministerio de petróleo y de su organización de energía atómica. Y Mijail Ulianov, embajador de Moscú ante organizaciones internacionales en Viena, ha calificado de "exitosa" la primera jornada.

The Joint Commission meeting of #JCPOA was successful. Two expert-level groups (on sanctions lifting and nuclear issues) were tasked to identify concrete measures to be taken by Washington and Tehran to restore full implementation of JCPOA. The groups started to work immediately pic.twitter.com/RSw41D4Yix