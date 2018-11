Sánchez da el visto bueno al acuerdo sobre el 'brexit'

El Gobierno español quería que quedase claro que en ninguna negociación entre la Unión Europea y el Reino Unido se aplicara en Gibraltar sin el visto bueno de España. Y asegura haberlo conseguido. Habrá este domingo Consejo Europeo para sellar el acuerdo sobre el ‘brexit’. “Acabo de anunciar al jefe del estado que España ha alcanzado un acuerdo sobre Gibraltar”, ha dicho Pedro Sánchez este sábado, durante una declaración desde el palacio de la Moncloa.

Poco después de que el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, haya avanzado que había hablado con Sánchez y anticipado un acercamiento de España en las negociaciones, el presidente del Gobierno ha anunciado que “Europa y el Reino Unido han aceptado las exigencias de España”. Por lo tanto, el Gobierno “levanta el veto y apoyará el acuerdo del ‘brexit’”.

Tusk ha hablado este sábado con Sánchez y, tras esta conversación, ha manifestado que la cumbre extraordinaria prevista para este domingo para respaldar el acuerdo de las relaciones entre Londres y la UE tras el 'brexit', que España vetaba por el asunto de Gibraltar, está "más cerca" de celebrarse. Dando por sentado que la cumbre se celebrará, Tusk ha señalado que recomendará a los líderes de la UE que aprueben el resultado de las negociaciones.

Reunión con May

La primera ministra británica, Theresa May, viaja este sábado a Bruselas para reunirse con el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, y con el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, antes de la cumbre extraordinaria que se celebrará mañana para aprobar el acuerdo del 'brexit'. Está previsto que el encuentro con Juncker tenga lugar a partir de las 17 horas y con Tusk pasadas las 18.15 horas, reuniones en las que ambas partes esperan terminar de apuntalar tanto el tratado de salida como la declaración política sobre la futura relación.

Las reuniones de esta tarde deberían dar también una salida al atasco en el que se encuentra el posible acuerdo con Bruselas para la marcha del Reino Unido de la Unión Europea por la posición de España y el país británico sobre Gibraltar. La última oferta de Bruselas no ha ablandado a España, que mantiene el veto al 'brexit' . Londres ha ofrecido la promesa de reconocer la interpretación española sobre Gibraltar. Pero eso no es suficiente para el Gobierno español.

El presidente, Pedro Sánchez, comentó en la noche del viernes en La Habana, donde se encuentra de viaje oficial, que "si no hay acuerdo, lo que va a ocurrir es que el Consejo de Europa muy probablemente no se celebre".

Los negociadores de los mandatarios europeos trabajan en un compromiso en el que dejan claro que cualquier acuerdo futuro entre la UE y el Reino Unido no se aplicará al Peñón salvo que España lo autorice previamente.

Gibraltar dice 'no' a las demandas españolas

Las dificultades para llegar a un acuerdo no son pocas. La ministra gibraltareña de Vivienda e Igualdad, Samantha Sacramento, advirtió hoy de que el Peñón no "se plegará" ante las demandas de España respecto al acuerdo del 'brexit', la salida del Reino Unido de la Unión Europea (UE). La política intervino en la conferencia anual del norirlandés Partido Democrático Unionista (DUP) que comenzó este sábado en Belfast, y aseguró que Gibraltar "no será intimidado por ninguna oferta desde Madrid para socavar su soberanía".

Sacramento resaltó la importancia de que el Reino Unido se mantenga "firme en la defensa del derecho a la libre determinación y que a España no se le de ninguna esperanza en su campaña para arrebatar la soberanía", manifestó. "Nuestras fronteras y nuestra historia son muy diferentes, pero nuestra solidaridad en defensa de nuestro derecho democrático a preservar nuestro estilo de vida británico es inquebrantable", sostuvo ante los asistentes a la conferencia de los unionistas de la provincia británica de Irlanda del Norte.

Apoyar la causa de Gibraltar

El (DUP), aliado del Gobierno británico, se ha comprometido este sábado a utilizar sus 10 votos en el Parlamento de Londres para apoyar la causa de Gibraltar si es necesario y apoyar a la primera ministra, Theresa May, en el actual conflicto abierto con España. "Gibraltar es británico y usaremos nuestras voces y nuestros votos en el parlamento para apoyar al Gibraltar británico", ha declarado el líder adjunto del partido, Nigel Dodds, en la conferencia anual de la formación en Belfast.