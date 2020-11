Snowden y su esposa solicitarán la nacionalidad rusa

Eduard Snowden, el exanalista de la Agencia Nacional de Seguridad estadounidense que hace siete años desveló al mundo los programas de vigilancia masiva que empleaba su organización, ha iniciado los trámites para solicitar la nacionalidad rusa junto con su esposa, Lindsay. La pareja, refugiada en Rusia desde el 2013, espera su primer hijo el mes próximo.

"Después de años de separación de nuestros padres, mi mujer y yo no tenemos ningún deseo de ser separados de nuestro hijo; por esta razón, en esta era de pandemias y fronteras cerradas, vamos a solicitar la doble nacionalidad ruso-estadounidense", ha anunciado Snowden en un tuit. "Lindsay y yo seguiremos siendo estadounidenses, y educaremos a nuestro hijo con todos los valores de la América que queremos, incluyendo la libertad de pensamiento; y espero el día en que pueda regresar a EEUU, y así la familia entera estará reunida", ha continuado. Por el hecho de nacer en territorio ruso, el primogénito de Snowden adquiere automáticamente la nacionalidad rusa.

