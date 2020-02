Un soldado asesina al menos a 17 personas en un tiroteo en un centro comercial de Tailandia

Al menos 17 personas han muerto durante un tiroteo y 14 personas han resultado heridas este sábado en un centro comercial de la ciudad de Nakhon Ratchasima, en el este de Tailandia, informó la Policía.

El sospechoso, un soldado identificado como Jakrapanth Thomma, se encuentra fugado, pero ha publicado en su perfil de Facebook fotografías y comentarios sobre el asalto. En las redes también se han colgado imágenes con escenas de pánico en el centro comercial.

El militar robó un vehículo de su base para desplazarse al centro de la ciudad, donde primero abrió fuego con un rifle de asalto contra un militar superior y otros compañeros, para después entrar en un centro comercial y seguir disparando de manera indiscriminada contra varias personas, informa el canal de noticias Thairath.

También se ha registrado una explosión y un incendio en una zona cercana.

MASS PANIC IN THE SHOPPING MALL OF NAKHON RATCHASIMA, THAILAND AFTER A THAI SOLDIER HAS SHOT AT LEAST 12 PEOPLE DEAD AND CURRENTLY HOLDING SEVERAL HOSTAGES pic.twitter.com/IQx1hglvug