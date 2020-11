Sturgeon quiere un nuevo referéndum de independencia en dos años

He tenido un sueño. El presidente del gobierno español convocaba un referéndum de autodeterminación en España (excluido el País Vasco) en el que se proponía poner una frontera impermeable con dicho pueblo, con dicha nación, raza, etnia, etc., vigilada por la legión. Una vez celebrada la consulta- celebrado también el resultado, dicho presidente era aclamado como héroe nacional y la fecha era declarada fiesta nacional de España, en sustitución del 12 de octubre. Hace poco le comentaba todo esto a un periodista, el cual me aconsejó acudir urgentemente a un especialista. Y entonces recordé el principio fundamental de la profesión periodística: JAMÁS PERMITAS QUE LA REALIDAD TE ESTROPEE UNA BUENA NOTICIA.