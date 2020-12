El tabloide New York Post abandona a Trump

Señor presidente... Detenga la locura. Ha perdido la elección. El mensaje que desde hace semanas escucha Donald Trump este lunes le ha llegado de un lugar inesperado que lo hace especialmente doloroso para él: la portada y el editorial del tabloide conservador 'New York Post'.

The Post says: Give it up, Mr. President — for your sake and the nation’s https://t.co/uTh5Vm1dlR pic.twitter.com/HLTCl5ulzy