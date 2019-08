Los talibanes anuncian que están cerca del "acuerdo final" con EEUU para poner fin a la guerra afgana

La novena ronda de negociaciones entre los insurgentes y Estados Unidos ha tenido lugar estos días en Catar. Suhail Shaheen, portavoz de la oficina política de los talibanes ha afirmado que las partes están “cerca” de alcanzar un acuerdo que supondría el fin de la guerra afgana.

"Las negociaciones continuarán hoy, estamos cerca de un acuerdo. Esperamos traer pronto buenas noticias a nuestra nación musulmana y procuradora de libertad", ha indicado el portavoz talibán en su cuenta de Twitter.

También se hizo eco en la misma red social del anuncio de Shaheen el portavoz de los insurgentes en Afganistán Zabihullah Mujahid.

Negotiations will continue today. We are close to an agreement. We hope to bring good news for our Muslim and freedom seeking nation soon - Suhail Shaheen https://t.co/PLTPaKwkT7