Theresa May pide a la UE un segundo retraso del 'brexit'

Theresa May ha pedido a la Unión Europea un segundo retraso del 'brexit'. La primera ministra británica ha pedido reunirse con el líder laborista, Jeremy Corbyn, para trabajar conjuntamente en la futura relación entre el Reino Unido y la Unión.

May ha insistido en que su acuerdo de salida, que fue descartado por la cámara de los comunes la pasada semana, será parte de la estrategia. May ha asegurado que la extensión será "lo más corta posible", antes del 22 de mayo, para que el Reino Unido no tenga que tomar partido en las elecciones europeas.