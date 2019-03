Tres posibles fechas para el 'brexit'

El próximo 29 de marzo a medianoche se cumplen los plazos. Según la coreografía prevista, el Reino Unido debería convertirse ese día en una país tercero, con un período de transición de 21 meses, hasta el 31 de diciembre de 2020, para negociar la relación futura con la Unión Europea. El caos político en Londres, sin embargo, sigue sin despejarse y la primera ministra británica, Theresa May, ha optado por pedir una prórroga de la fecha de salida hasta el 30 de junio.

Este jueves serán los jefes de Estado y de Gobierno de los Veintisiete quienes tendrán la última palabra. Sobre la mesa, una recomendación del presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, de aceptar la petición pero solo si el Parlamento británico aprueba la próxima semana el acuerdo de divorcio cerrado entre la UE y May, y que ya ha sido tumbado dos veces en Westminster. Lo que plantea más problemas es la fecha del 30 de junio debido a las elecciones europeas que se celebrarán entre el 23 y 26 de mayo.

29 DE MARZO

El Gobierno británico activó el artículo 50 del Tratado de Lisboa, que establece el procedimiento de salida de la UE para el próximo el 29 de marzo de 2017. Este artículo fija un período de dos años para negociar la retirada que se cumple en ocho días, el 29 de marzo. May ha propuesto aplazar el acontecimiento al 30 de junio. La respuesta de los 27 dependerá de si el Parlamento británico consigue aprobar a la tercera el plan del ‘brexit’ la próxima semana. De no conseguirlo, todo apunta a que los Veintisiete se verían obligados a celebrar una nueva cumbre de emergencia en la que abordar posiblemente dos opciones: un divorcio caótico o un aplazamiento largo del 'brexit' tal y como sugirió hace unos días el presidente de la UE, Donald Tusk.

23 DE MAYO



Ese día arrancan las elecciones al Parlamento Europeo en algunos de los estados miembros, que se prolongarán hasta el 26 de mayo. Si ese día Reino Unido sigue siendo un país de la UE, los servicios jurídicos de la Comisión Europea consideran que los británicos también tendrán que votar en estos comicios porque de los contrario lo ciudadanos –británicos o europeos que residen en Reino Unido- podrían impugnar los actos legislativos y las decisiones de la UE al no estar adecuadamente representados. Para muchas delegaciones, el 23 de mayo esta debería ser la fecha límite de la prórroga en caso de que May consiga in extremis aprobar el pacto.

30 DE JUNIO



Es la fecha que ha planteado Theresa May como nueva fecha de salida del Reino Unido de la UE, dos días antes de la constitución del nuevo Parlamento Europeo el 2 de julio y que es según los juristas del Consejo el límite al que se podría llegar sin poner en aprietos a la UE. El grueso de las delegaciones secundan, sin embargo, la idea de Bruselas de que el límite debe fijarse en vísperas de las elecciones europeas para evitar riesgos políticos e institucionales.