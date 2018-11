Un tribunal británico da permiso a un violador de menores para conocer al hijo de una de sus víctimas

Un Tribunal de Rotherham (Inglaterra) ha concedido a un hombre el derecho a conocer al hijo concebido en una de sus múltiples violaciones y agresiones sexuales a menores por las que está condenado a 35 años de prisión. La noticia, publicada por el diario 'The Times', ha dejado perpleja a la sociedad británica y ha llevado a la madre del niño, Sammy Woodhouse, a iniciar una campaña en las redes sociales para cambiar tan injusta ley.

Woodhouse, que ha tenido que renunciar al anonimato garantizado legalmente para hacer pública esta denuncia, ha grabado un estremecedor vídeo en el que clama contra su verdugo, condenado por agresiones sexuales a 50 niñas. "Es un peligro para mí, para mi hijo y para otros niños, dice.

The Times: ‘Jailed rapist given chance to see his victim’s child’.



Rotherham council have offered convicted rapist access to my son.



This is happening all over the UK and must stop! An investigation and change in law is needed. https://t.co/dxSnGt29Is pic.twitter.com/7nJ1jnvJGN