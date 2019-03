Trump amenaza con cerrar la frontera con México la semana que viene

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha acusado este jueves a México de "no hacer nada" para frenar la migración ilegal volviendo a lanzar su amenaza de cerrar la frontera entre ambos países "la próxima semana".

"México no está haciendo NADA para ayudar a frenar el flujo de migrantes ilegales hacia nuestro país. Hablan pero no hay acciones (...) Puede que cerremos la frontera sur!", ha escrito en Twitter.

"Igualmente", ha continuado Trump, "Honduras, Guatemala y El Salvador han cogido nuestro dinero durante años y no han hecho nada".

The DEMOCRATS have given us the weakest immigration laws anywhere in the World. Mexico has the strongest, & they make more than $100 Billion a year on the U.S. Therefore, CONGRESS MUST CHANGE OUR WEAK IMMIGRATION LAWS NOW, & Mexico must stop illegals from entering the U.S.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 29 de marzo de 2019

....through their country and our Southern Border. Mexico has for many years made a fortune off of the U.S., far greater than Border Costs. If Mexico doesn’t immediately stop ALL illegal immigration coming into the United States throug our Southern Border, I will be CLOSING..... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 29 de marzo de 2019

....the Border, or large sections of the Border, next week. This would be so easy for Mexico to do, but they just take our money and “talk.” Besides, we lose so much money with them, especially when you add in drug trafficking etc.), that the Border closing would be a good thing! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 29 de marzo de 2019

El magnate neoyorquino ha acusado a los demócratas de ambas cosas por su supuesta indiferencia ante las "malas leyes" que habrían dado lugar a ambas situaciones.

En los últimos años, Trump ha amenazado varias veces con cerrar la frontera con México y cortar la ayuda estadounidense a Honduras, Guatemala y El Salvador si no actúan de forma contundente contra sus emigrantes.

CARAVANAS DE MIGRANTES

El malestar de Trump obedece a las caravanas de migrantes centroamericanos que en octubre pusieron rumbo a Estados Unidos y que han generado una crisis humanitaria en la frontera con México, donde han sido frenados por las fuerzas de seguridad estadounidenses, en un despliegue sin precedentes.

Esta nueva ola migratoria ha permitido al mandatario norteamericano retomar su plan para construir un muro en la frontera de Estados Unidos con México, si bien el Congreso se ha negado a proporcionarle el dinero necesario, lo que llegó a provocar un cierre parcial de la administración federal.