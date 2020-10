Trump anuncia que Israel y Sudán han acordado normalizar relaciones

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado este viernes que Sudán normalizará las relaciones con Israel, un paso histórico después de que dos naciones del Golfo Pérsico avanzaran en el mismo sentido.

Momentos después de que Trump retirara formalmente a Sudán de la lista de países promotores del terrorismo, los periodistas en la Casa Blanca fueron llevados a la Oficina Oval, donde el mandatario estaba hablando por teléfono con líderes de Sudán e Israel.

"Sudán e Israel acordaron la normalización de las relaciones, otro paso importante hacia la construcción de la paz en el Medio Oriente con otra nación que se suma a los Acuerdos de Abraham" que involucran a Baréin y a los Emiratos Árabes Unidos, escribió en Twitter un asistente de Trump, Judd Deere.

