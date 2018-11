Trump autoriza el uso de la "fuerza letal" contra los inmigrantes

En plena tensión migratoria en la frontera de Estados Unidos, el presidente Donald Trump ha anunciado que ha dado permiso al Ejército para usar la "fuerza letal" contra los inmigrantes que intentan entrar en el país si fuera necesario. "Si se ven obligados, usarán la fuerza letal. Les he dado el 'OK'", ha dicho Trump, avalando así la autorización a los militares para que disparen a matar. "Espero que no tengan que hacerlo", ha añadido el dirigente en declaraciones a los medios este jueves, festividad de Acción de Gracias en EEUU.

Trump ha advertido, igualmente, de que cerrará la frontera con México por tiempo indeterminado si la situación se descontrola. "Si vemos que se llega a un punto en que vamos a perder el control de la situación o que nuestra gente va a resultar herida, cerraremos la frontera".

Horas antes, a través de Twitter, el presidente había calificado de "invasión" la caravana de migrantes que desde Honduras avanza hacia la frontera y aseguraba que en ella hay "muchos criminales" y que representa una amenaza para la seguridad nacional de EEUU. De hecho, la Casa Blanca ha enviado a miles de soldados del Ejército para ayudar a asegurar la frontera.

There are a lot of CRIMINALS in the Caravan. We will stop them. Catch and Detain! Judicial Activism, by people who know nothing about security and the safety of our citizens, is putting our country in great danger. Not good!