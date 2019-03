Trump le da el visto bueno a Boris Johnson para suceder a Theresa May

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que le gusta "mucho" el exministro británico de Exteriores Boris Johnson, uno de los candidatos a suceder a Theresa May al frente del Gobierno del Reino Unido.

"Me gusta mucho Boris Johnson. Es amigo mío", dijo el presidente en respuesta a una pregunta de los periodistas sobre el exjefe de la diplomacia británica como futuro primer ministro del país. En referencia a May, que ha propuesto dimitir si se aprueba un acuerdo para el brexit, Trump señaló que es "fuerte, dura y está ahí luchando".

May intentará salvar su acuerdo del brexit sometiéndolo por tercera vez a votación en el Parlamento, aunque no tiene asegurada una mayoría que lo respalde. Los diputados votarán en esta ocasión únicamente el tratado de salida de la Unión Europea (UE), que establece los términos del divorcio, pero no la declaración política sobre la futura relación bilateral que lleva asociado el pacto.

La lucha mediática

Johnson, uno de los candidatos a suceder a May y tomar las riendas de las futuras negociaciones, sugirió esta semana que podría valorar apoyar el acuerdo, a pesar de que ha lanzado feroces críticas sobre él durante meses. Pero el diario Evening Standard enfrió las perspectivas de que respalde el pacto, al revelar que el antiguo alcalde de Londres sostiene en privado que el acuerdo está "muerto".

Según una encuesta difundida por la firma Ipsos MORI, un 57 % de los británicos cree que Theresa May no tiene la capacidad que se necesita para ser primera ministra del Reino Unido, aunque continúa por delante de sus adversarios políticos en idoneidad en el cargo.

Los encuestados la sitúan por delante del líder del Partido Laborista, Jeremy Corbyn, del que un 67% opina que no tiene las cualidades necesarias para liderar el Reino Unido. May también se yergue como favorita entre sus compañeros de partido y potenciales sucesores, como los ministros del Interior, Sajid Javid; de Exteriores, Jeremy Hunt, y de Trabajo y Pensiones, Amber Rudd.