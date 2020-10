Trump está deportando solos a México a menores de terceros países

Más que los límites legales, que también, Donald Trump está poniendo a prueba con su tratamiento de niños migrantes los límites de lo moral y lo humano. Este viernes 'The New York Times' ha revelado que el Gobierno del republicano ha estado deportando a México a menores inmigrantes solos que no son mexicanos ni tienen familiares en el país.

La controvertida acción se ha conocido a través de un indignado correo electrónico interno de uno de los encargados de la Patrulla de Aduanas y Fronteras, que recuerda que la medida vulnera las propias políticas y acuerdos diplomáticos del Gobierno, obligado a devolver a los menores que vaya a deportar a sus países de origen en vuelos operados por una de sus agencias. Representa una violación del acuerdo alcanzado con México para que acepte a a inmigrantes de terceros países rechazados en EEUU mientras se tramitan sus casos legales. Y agrava la imagen de crueldad con los niños de la Administración Trump, que hace unas semanas se reveló que tiene en su custodia a 545 niños que separó de sus familias cuando llegaron a Estados Unidos, en algunos casos desde el 2017, y es incapaz de localizar a sus progenitores.

Según la información del 'Times' las deportaciones a México de menores de terceros países podrían haber sido más de 200 en los últimos ocho meses, cuando EEUU ha endurecido el cierre de fronteras con el argumento de evitar la propagación del coronavirus.