Trump dice que está considerando testificar por escrito en el proceso de 'impeachment'

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado este lunes que está considerando testificar por escrito en el proceso de 'impeachment' en su contra que se sigue en el Congreso por las gestiones que realizó en julio para pedir al presidente de Ucrania que investigara a su rival político Joe Biden.

"A pesar de que no hice nada malo y no me gusta dar credibilidad a este proceso farsa indebido, me gusta la idea y, con el objeto de que el Congreso vuelva a enfocarse (en temas legislativos), me lo estoy planteando seriamente", ha escrito el mandatario en un mensaje de Twitter.

Trump responde de este modo al ofrecimiento realizado este fin de semana por la presidenta del Congreso, Nancy Pelosi.

AUDIENCIAS PÚBLICAS

Esta es la primera vez que el dirigente se abre a la posibilidad de testificar ante el Congreso, que la semana pasada inició las audiencias públicas del proceso de investigación.

Las pesquisas se centran en determinar si Trump demoró de manera consciente la entrega de ayuda militar por 400 millones de dólares a Ucrania para obtener una investigación de Kiev sobre el exvicepresidente joe Biden y los negocios de su hijo Hunter en ese país.

Se espera que esta semana al menos otros ocho funcionarios y exfuncionarios del Gobierno de Trump concurran a declarar ante el Congreso en audiencias televisadas a todo el país, dentro del marco de estas pesquisas.