Trump se enfrenta al desdén de Florida

El ya expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha sido motivo de polémica en Florida, el estado en el que va a residir tras haber abandonado el pasado miércoles la Casa Blanca.

Concejales del condado Palm Beach, donde ha establecido su residencia, se han declarado en contra de sendas propuestas de nombrar una avenida y el aeropuerto local en honor a Trump, que enfrentará en febrero su segundo juicio político. La comisionada (concejal) Melissa McKinlay señaló en su cuenta de Twitter que no apoyará la designación de "nada" que lleve el nombre de Trump.

McKinlay precisó que el Departamento de Transporte de Florida (FDOT) no puede erigir marcaciones "para designaciones honorarias de carreteras o puentes a menos que la comisión de la ciudad o el condado afectado promulgue la resolución que respalda la designación".

Let’s be very clear. I am a woman. I am a Mom. I support women. If you say you can grab me or my daughters or any woman by her genitalia because you are rich, I am NOT going to support naming ANYTHING in your honor. I don’t give a damn who you are. Thanks. Have a good weekend.