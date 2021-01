Los Trump inician la mudanza de la Casa Blanca

Apenas quedan unos días para que el 20 de enero Joe Biden tome posesión como 46 presidente de EEUU. Y los Trump ya han iniciado la mudanza para abandonar la Casa Blanca. En las últimas horas se han viralizado las imágenes de trabajadores de una empresa de mudanzas en los alrededores de la Casa Blanca descargando cajas para colocar las pertenencias del hasta ahora presidente de EEUU y de su familia.

La idea de Trump es trasladarse a una de sus mansiones en Florida. Aunque la noche del 19 de enero la pasará en la Blair House, una vivienda cercana a la Casa Blanca destinada a acoger a los jefes de Estado que visitan Washington, según ha informado el Departamento de Estado.

En algunas de las imágenes aparecen los operarios sacando objetos como un busto de Lincoln y en las redes han bromeado con que los Trump estaban "saqueando" la Casa Blanca.

More stuff (appears to be Abe Lincoln bust) leaving the West Wing this afternoon. pic.twitter.com/4fjkVPmiMS