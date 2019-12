Trump se mete con Greta Thunberg y le dice que se "relaje"

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha reaccionado a la portada de la revista 'Time' conocida ayer en la que se señala a Greta Thunberg como "persona del año (2019)". En un mensaje en Twitter, el magnate estadounidense se ha metido con la joven activista por el clima y le ha pedido que se "relaje".

"Muy ridículo. Greta debe trabajar en su problema de manejo de la ira, y luego ir a ver una buena película antigua con un amigo. Relájate Greta, relájate!", ha tuiteado el presidente de EEUU.

So ridiculous. Greta must work on her Anger Management problem, then go to a good old fashioned movie with a friend! Chill Greta, Chill! https://t.co/M8ZtS8okzE