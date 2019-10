Tusk: "He recibido señales prometedoras de que el acuerdo del brexit es posible"

Hace una semana, cuando el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, y el primer ministro británico, Boris Johnson, hablaron por teléfono el polaco le puso una fecha sobre la mesa: viernes, 11 de octubre. Es la fecha límite para que el Gobierno del Reino Unido presente propuestas legalmente operativas que puedan servir de base para la negociación del brexit. Hace una semana le dije que si no había propuestas para este viernes anunciaría públicamente que no hay más oportunidades para un acuerdo en el próximo Consejo Europeo", ha explicado desde Nicosia. A la misma hora, el negociador jefe europeo, Michel Barnier, y el secretario de estado británico para el brexit, Steve Barclay, se reunían en Bruselas.

A las espera de conocer las conclusiones de este crucial encuentro, Tusk parte de la base de que, "lamentablemente, Reino Unido no ha presentado la propuesta viable y realista" que Johnson prometió a la UE. Una solución que no solo deje satisfechos a los partidarios de que el Reino Unido salga de la UE sino que garantice que se cumplirán los objetivos de la UE: que no habrá frontera física en la isla de Irlanda, que se protegerá el acuerdo de paz de Viernes Santo y se garantizará la integridad del mercado único.

Aun así, el dirigente polaco, que el próximo 1 de diciembre abandonará la presidencia del Consejo Europeo y que hace una semana acusó a Johnson de iniciar un "proceso de culpas estúpido", ha explicado que ha recibido "señales prometedoras" del Taoiseach irlandés de que un acuerdo es posible, tal y como apuntó inesperadamente este jueves Leo Varadkar tras su reunión con Johnson.

Ambos líderes emitieron un comunicado conjunto en el que aseguraban "ver un camino hacia un posible acuerdo", aunque de momento no ha trascendido qué tipo de compromisos podrían ayudar a desbloquear la situación. De ahí que Tusk no pierde la perspectiva y reconoce que sigue sin haber "garantías de éxito" y que el tiempo prácticamente se ha agotado. "Hay que utilizar la más mínima oportunidad porque un brexit sin acuerdo nunca será la elección de la UE, ha apuntado.