Twitter amonesta a Trump por "apología de la violencia"

El marcaje de Twitter a Donald Trump sigue a pesar de la orden ejecutiva que el presidente de EEUU ha firmado contra las redes sociales como represalia contra la red de Jack Dorsey, que ha empezado a avisar de las falsedades que contienen los tuits de Trump.

Poco después de la firma de esa orden, Twitter ha amonestado por vez primera un mensaje de Trump, en el que este describe como "matones" a los manifestantes que durante los últimos tres días han salido a las calles de Minneapolis, la capital del estado de Minnesota, para protestar por la muerte del ciudadano de raza negra George Floyd en una detención policial.

Las protestas han registrado episodios de saqueos en varios centros comerciales de la ciudad hasta el punto de que las autoridades del estado han activado el protocolo de emergencia, incluyendo una autorización para que la Guardia Nacional pueda asistir a las autoridades en el "restablecimiento de la seguridad y la calma debido a los disturbios civiles".

"Si empiezan los saqueos, empiezan los disparos"

Poco después, Trump ha saltado a las redes sociales para condenar las acciones de los manifestantes con un mensaje publicado en su cuenta de Twitter. "Estos matones están deshonrando la memoria de George Floyd y no voy a dejar que eso ocurra. Acabo de hablar con el gobernador (del estado) Tim Walz y le he dicho que el Ejército está con él hasta el final. Asumiremos el control si comienzan las dificultades pero cuando empiezan los saqueos, empiezan los disparos. ¡Gracias!", ha escrito.

I can’t stand back & watch this happen to a great American City, Minneapolis. A total lack of leadership. Either the very weak Radical Left Mayor, Jacob Frey, get his act together and bring the City under control, or I will send in the National Guard & get the job done right.....