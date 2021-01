Twitter y Facebook bloquean a Trump tras el asalto al Capitolio

Twitter y Facebook han bloqueado temporalmente las cuentas de Donald Trump en una medida sin precedentes decidida tras las escenas de violencia en el Capitolio protagonizadas por partidarios del presidente de EEUU. La respuesta de los gigantes de las redes sociales se producen después de que Trump repitiera en mensajes en esas plataformas sus falsos alegatos de fraude en las elecciones que perdió frente al demócrata Joe Biden e instara a sus seguidores a dirigirse hacia el Capitolio.

El bloqueo de Facebook (Instagram incluido) estará vigente durante 24 horas y el de Twitter, durante 12. Pero esta última red ha avisado a Trump de que si no elimina los tuits ofensivos, el bloqueo será permanente. El aviso parece haber surtido efecto porque el presidente ya ha borrado esos tuits.

En un primer momento Facebook y YouTube eliminaron vídeos publicados por Trump. Twitter reaccionó en la misma línea al constatar que el presidente estaba incitando a protestas violentas de sus partidarios, que finalmente irrumpieron en el edificio del Capitolio.

"Esta es una situación de emergencia y estamos tomando las medidas de emergencia apropiadas, incluida la eliminación del vídeo del presidente Trump", señalaba el vicepresidente de integridad de Facebook, Guy Rosen, en un tuit. "Lo eliminamos porque, en general, creemos que contribuye, en lugar de disminuir, el riesgo de violencia continua". Facebook ha bloqueado a Trump tanto de su red social como de Instagram durante 24 horas, acusándole de promover la violencia con sus mensajes.

Por su parte Twitter considera que los mensajes de Trump violan las reglas de la plataforma sobre integridad cívica, y que cualquier violación futura "resultará en la suspensión permanente de la cuenta @realDonaldTrump", seguida por unos 88 millones de personas. En el caso de Twitter la cuenta estará bloqueada durante 12 horas con el aviso de que si Trump no elimina los tuits ofensivos "permanecerá bloqueada". La red de Jack Dorsey ha informado que los mensajes detectados "no se podrán volver a tuitear, responder ni recibir 'me gusta'".

Facebook: "Una vergüenza"

El papel de Trump en el asalto al Capitolio está claro. Sus seguidores irrumpieron en la sede del Congreso estadounidense después de que el presidente les instara a marchar hasta allí y publicara un vídeo en el que de nuevo cuestionó el resultado de las elecciones. YouTube eliminó ese video siguiendo su política de prohibición de afirmaciones que desafían los resultados electorales y Facebook hizo lo mismo, avisando de que eliminaría todo contenido que elogiara el asalto al Capitolio o alentara la violencia.

"Las violentas protestas en el Capitolio son una vergüenza", ha dicho abiertamente la red social de Mark Zuckerberg a través de un portavoz. "Prohibimos la incitación y las llamadas a la violencia en nuestra plataforma. Estamos revisando y eliminando activamente cualquier contenido que infrinja estas reglas". En esta línea, el hashtag #StormTheCapitol (asalten el Capitolio) ha sido bloqueado en Facebook e Instagram.