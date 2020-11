Twitter muestra la cuenta de Trump al buscar la palabra 'perdedor'

Una mayoría de estadounidenses ha acabado con el mandato de Donald Trump y le ha colgado una etiqueta que detesta: perdedor. Sin ir más lejos, en redes sociales como Twitter aparece su cuenta cuando los usuarios buscan la palabra loser (perdedor, en inglés), algo que seguro no hace mucha gracia al magnate republicano que amenaza sin pruebas- con luchar en los tribunales.

Numerosos tuits, además, llevan el hashtag #Loser, convertido en trending topic en las últimas horas, y esa misma palabra acompañando una imagen de Trump con aspecto gruñón ha circulado en un camión por todo el país, una iniciativa que también se viralizó en las últimas 48 horas.

Our hearts are full. The Republic Stands. God Bless America. We are https://t.co/xkYG2CYFkW. Join us. There's work to do. pic.twitter.com/E1rL0Eo31R