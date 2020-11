Twitter y YouTube vetan al exasesor de Trump Steve Bannon por incitar a la violencia

La actividad de las grandes plataformas tecnológicas está siendo tan frenética como el volumen de desinformación vertido en ellas por parte de los aliados de Donald Trump, que buscan deslegitimar el resultado de unas elecciones presidenciales que se le escapan de las manos. En las últimas horas, Twitter y Youtube han prohibido contenido del exasesor del presidente, Steve Bannon, por incitar la violencia.

Bannon, gurú de la extrema derecha y aliado de Vox, atacó al Dr. Fauci, director del Instituto de Enfermedades Infecciosas, y al jefe del FBI, Christopher Wray, asegurando que quisiera "volver a los viejos tiempos de la Inglaterra de los Tudor" para clavar "las cabezas en lanzas" y colocarlas "a ambos lados de la Casa Blanca como advertencia a los burócratas federales".

Steve Bannon calls for Dr. Fauci and FBI Director Wray to be beheaded "as a warning to federal bureaucrats"@youtube prohibits "inciting others to commit violent acts against individuals"



