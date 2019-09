Ucrania hace equilibrios para no verse perjudicada por la polémica en Washington

Perfil bajo y ambigüedad calculada. Con estas cuatro palabras se puede definir la reacción del liderazgo ucraniano, encabezado por Volodímir Zelenski, un humorista devenido en presidente hace tan solo unos pocos meses, a la tormenta política desencadenada en Washington a raíz de las presiones telefónicas del líder de la Casa Blanca, Donald Trump, para que investigue a Joe Biden, su principal rival en la carrera presidencial. Periodistas y analistas en Kiev alertan de los enormes riesgos que conlleva para el país eslavo hallarse en el centro de una controversia política de tanto calado, en la que está en juego ni más ni menos que la presidencia de EEUU.

"La única persona que me puede presionar es mi hijo, que tiene seis años", se apresuró a puntualizar, con una pizca de humor, el presidente ucraniano a las pocas horas de estallar el escándalo, como queriendo restar importancia al contenido de la conversación.

Pero la posibilidad de que la controversia ponga en cuestión los apoyos internacionales que Ucrania necesita para afrontar una guerra azuzada desde Rusia, el poderoso vecino del este, está muy presente. "Creo que las consecuencias pueden ser muy negativas porque la publicación de la transcripción de la conversación puede alienar a los demócratas ya que Zelenski suena como dispuesto a dar luz verde a la investigación del 'caso Biden', lo que significaría que es un caso político, y alienar a los europeos porque Zelenski parece que está de acuerdo con Trump cuando dice que no están haciendo lo suficiente en favor de Ucrania", explica desde Kiev Volodímir Yermolenko, periodista, filósofo y director de UkraineWorld.com, una página web que recopila artículos y análisis sobre temas ucranianos.

I don’t think @ZelenskyyUa did Ukraine any favors by playing to the worst of Trumps instincts by also badmouthing what Europe is doing for his country. He seems to be ignorant about the figures.