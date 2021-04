La UE responsabiliza a Moscú del deterioro de la salud de Navalni

El estado de salud de Alexei Navalni se deteriora y Rusia debe garantizar el acceso del líder opositor a cuidados sanitarios adecuados. Es el mensaje que ha trasladado este lunes el alto representante para la política exterior de la UE, Josep Borrell, antes del inicio de una nueva reunión virtual de ministros de exteriores de la UE en la que las relaciones con Rusia y la política de sanciones volverán a protagonizar el encuentro.

La situación del señor Navalni es muy preocupante. Estamos muy preocupados por su salud. Las autoridades rusas tienen que darle los cuidados sanitarios que necesita. Son responsables de su salud, ha avisado en el mismo tono que domina el comunicado emitido este domingo por los Veintisiete en el que instan al Kremlim a permitir el acceso del político ruso a médicos de su confianza.

Navalni, encarcelado el pasado 2 de febrero en Rusia tras ser condenado a cumplir tres años y medio de prisión por incumplir los términos de su libertad condicional, empezó una huelga de hambre a finales de marzo en protesta por el tratamiento que recibía de las autoridades de la prisión. Exijo que me permitan ver al médico. Mientras eso no suceda me declaro en huelga de hambre, dijo entonces a través de un carta publicada por sus colaboradores. El propio Borrell planteó la cuestión durante su reciente y humillante viaje a Moscú en el que su petición no fue escuchada. Ahora la situación se está deteriorando y hacemos responsables a las autoridades rusas de la situación sanitaria del señor Navalni, ha avisado.

Sanciones contra Rusia

La UE ya impuso sanciones contra seis dirigentes rusos y una entidad en octubre del año pasado a raíz del envenenamiento e intento de asesinato del opositor ruso, un caso sobre el que los Veintisiete siguen pidiendo una investigación urgente. Además, en febrero pasado decidió utilizar el régimen que castiga las vulneraciones de derechos humanos en el mundo para imponer sanciones a otros cuatro dirigentes de alto rango rusos por su papel en la detención arbitraria y encarcelamiento de Navalni.

No es el único frente que se deteriora y preocupa a los Veintisiete. El jefe de la diplomacia europea también ha hecho hincapié de la situación en la frontera con Ucrania debido al despliegue masivo de tropas rusas, el mayor desde la invasión y anexión de Crimea en 2014. Esta situación es muy peligrosa y hacemos un llamamiento a Rusia a que retire sus tropas de la frontera ucraniana, ha instado. Para hablar de la situación sobre el terreno, los Veintisiete han invitado a su homólogo ucraniano Dmytro Kuleba. Durante la reunión también se espera que el ministro checo informe sobre la expulsión de diplomáticos rusos del país.