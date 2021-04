El uso de un certificado de coronavirus desata la polémica en el Reino Unido

Control, libertad, discriminación vuelven a estar en el debate británico en el momento de diseñar el retorno a una cierta normalidad. El Gobierno estudia la introducción de un certificado de covid, que garantice la inmunidad del portador. Los primeros ensayos del pase electrónico comienzan la próxima semana, pero la idea está encontrando una fuerte resistencia entre la clase política y algunos sectores empresariales.

La simple sugerencia de que tal certificado se pueda exigir para entrar en pubs, teatros, discotecas o eventos masivos, como partidos de fútbol, ha encendido una polémica sobre igualdad, libertades públicas y la necesidad de evitar una nueva ola de coronavirus. Un pase así “crearía una miserable distopia de Checkpoint Britain”, ha llegado a decir el diputado conservador Steve Baker, comparando el nuevo sistema con el famoso puesto del control (Checkpoint Charlie) en el muro de Berlín. “Es completamente incompatible con la libertad”, afirma.

Volver a la normalidad

Decenas de conservadores se oponen como Baker al llamado "pasaporte de vacunación" para uso interno y viajes internacionales. Reclaman que el proyecto se someta a votación en el Parlamento. La dirección laborista no ha decidido claramente aún su posición, pero muchos de sus parlamentarios se opondrán por considerar los planes "discriminatorios". Boris Johnson reconoció está semana que los certificados plantean "cuestiones éticas y prácticas". El primer ministro no quiso especificar en qué circunstancias serían exigibles, pero advirtió de que “puede jugar un importante papel, tanto doméstica como internacionalmente, para permitir a la gente volver a algo parecido a la normalidad”. En la aplicación constaría la vacunación, la inmunidad en los seis meses previos y las pruebas negativas realizadas el día previo. Nicola Sturgeon, en Escocia, está considerando planes similares.

Bares y clubs nocturnos están entre los sectores que se oponen más tajantemente. "No es práctico, ni justo", señalan desde Rekon UK, que gestiona 42 locales. La propuesta para Simon Emny, del grupo Fuller, Smith & Turner con casi 400 pubs, "va en contra del espíritu de una public house, que es el de ser un lugar abierto a todos". En un editorial, The Financial Times defiende, en cambio, el pase, como vía para la reapertura de la sociedad y la economía y para proteger al país de los riesgos de nuevas cepas.

El pase a vuelos internacionales

El dilema no es sólo británico. El certificado de covid será indispensable para futuros viajes internacionales. Singapur aceptará a partir del próximo mes el pase electrónico en el móvil, puesto a punto por la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA). Los pasajeros podrán viajar y entrar libremente en el país asiático con sólo mostrar la aplicación, lo que evitará chequeos y retrasos en los aeropuertos. Singapur será uno de los primeros en utilizar el pase de la IATA, pero más de 20 líneas aéreas, incluidos Emiratos, Qatar Airways y Malaysia Airlines, lo están ensayando, a la espera de la aprobación de más gobiernos en el mundo.