Venezuela rechaza el ultimátum de Europa: "¿Ocho días de qué?"

Soy de la opinión de que Maduro debería desaparecer, no es más que un dictadorzuelo a la vieja usanza. Me pregunto porque Europa no mueve ficha con respecto a Guinea Ecuatorial, país muy vinculado a España donde sufren una dictadura desde hace 40 años y del que nunca se habala nada de nada. Porque no obligan a Obiang a convocar elecciones, porque la patria prensa española no se acuerda de guinea para nada, porque no critican a su acomodado dictadoe como lo hacen con Maduro. será porque las dictaduras de derechas son buenas y las de izquierdas son malas, lo mismo que los nacionalisnos, si es el nuestro es cojonudo y si es de los otros es demoniaco y traídor.