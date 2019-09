Violenta carga policial en el metro de Hong Kong

Las protestas prodemocráticas del sábado en Hong Kong han acabado con violentas cargas policiales en el metro de la ciudad. Al menos cinco personas permanecen en estado grave tras los enfrentamientos con la policía, según han informado este domingo fuentes de los servicios sanitarios citadas por la radiotelevisión local RTHK.

Los vídeos grabados por testimonios muestran cómo una veintena de agentes irrumpen en los vagones del metro en la estación de Prince Edward y golpean a los pasajeros. Las cargas se reproducen en los andenes y las escaleras mecánicas.

WATCH: As police storm Hong Kong's Prince Edward Metro Station, a scene of arrests, beatings, and confusion occurs #HongKongProtests #香港 pic.twitter.com/sc4Yh7XEws

METRO STATION STANDOFF: Shocking video shows riot police in Hong Kong storming a metro station, using batons and pepper spraying protesters inside train cars, as pro-democracy protests continue for a 13th week; several people were arrested. https://t.co/OsHRaQ4h56 pic.twitter.com/KJ06oiBIBm