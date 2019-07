La visita de la presidenta de Taiwán podría dinamitar la tregua comercial entre EEUU y China

El pasado fin de semana, en una reunión bilateral durante la cumbre del G-20 en Osaka (Japón) el presidente de Estado Unidos, Donald Trump, y su homologo chino, Xi Jinping, acordaron una tregua en su guerra comercial y tecnológica, que se tradujo en el levantamiento del veto que EEUU mantenía desde hacía meses al fabricante chino Huawei. Además, el encuentro se saldó con dos compromisos principales: suspender la imposición de nuevos aranceles a las importaciones chinas por parte de EEUU y incrementar la compra de productos agrícolas estadounidenses por parte del gigante asiático.

Viaje diplomático

Esta tregua podría desvanecerse pocos días después del acuerdo por cuestiones diplomáticas, y es la presidenta de Taiwan, Tsai Ing-wen, tiene previsto pasar cuatro noches en los Estados Unidos este mes, durante una visita a sus aliados diplomáticos caribeños: San Vicente y las Granadinas, Santa Lucía, San Cristóbal y Nieves y Haití, según ha informado el viceministro de exteriores taiwanés, Miguel Tsao. A pesar de que aún no se conocen los detalles de la estancia de Tsai Ing-wen en EEUU, la agencia taiwanesa Central News Agency ya ha anunciado que la presidenta tiene prevista la visita a Nueva York y a Dénver, la capital de Colorado. La visita de Tsai Ing-wen al país norteamericano podría dinamitar los primeros intentos de llegar a acuerdos entre los dos gigantes.

El viaje diplomático, que tendrá lugar entre el 11 y el 22 de julio, no ha gustado al país asiático, quien ya ha instado a Washington a no permitir la visita. Pekín insiste en que Taiwan no tiene la capacidad de mantener relaciones diplomáticas bilaterales y ya ha instado a los Estados Unidos a no permitir el transito de Tsai Ing-wen y a lidiar con cautela el asunto de Taiwán para no perjudicar a las relaciones sino-estadounidenses ni la paz y la estabilidad en el estrecho de Taiwán, según ha manifestado Geng Shuang, el portavoz del ministro de asuntos exteriores, quien ha advertido que China "ha mandado un serio aviso a EEUU.

Estados Unidos, a pesar de no tener vínculos formales con el gobierno de Taipei, es su principal aliado diplomático y proveedor de armas. De hecho, hace pocos meses Tsai Ing-wen afirmó que EEUU estaba respondiendo positivaente a las peticiones de importación de armas por parte del gobierno de Taipei, para hacer frente a China. Mientras Taiwán se está esforzando en reforzar sus alianzas diplomáticas, la presión china está consiguiendo eliminar los pocos aliados que le restan a la isla del Pacífico. A día de hoy, Taiwán mantiene solamente relaciones formales con 17 países, mayoritariamente pequeñas naciones en America Central y el Pacífico.

"Libertad, democracia y desarrollo sostenible"

Miguel Tsao ha manifestado que los cuatro aliados caribeños comparten ideas similares con Taiwán y ha añadido que el tema de su visita al Caribe es la libertad, la democracia y el desarrollo sostenible. Sin embargo, el viceministro ha anunciado que la visita a Haití, el país más pobre del hemisferio oeste, durará menos de 24 horas debido a la inestabilidad del país, a raíz de las protestas para echar al gobierno del presidente Jovenel Moïse.

A pesar de presentarlo como una parada de tránsito durante el viaje a las islas caribeñas, lo cierto es que es inusual que la presidenta taiwanesa haga una escala de más de una noche. La presidenta, que se juega la reelección en enero del próximo año, ha hecho repetidos llamados al apoyo internacional para defender el auto-gobierno de Taiwán frente a las amenazas chinas.