El 'youtuber' PewDiePie se desmarca de la matanza en Nueva Zelanda

El autor de los tiroteos contra dos mezquitas en Nueva Zelanda en los que murieron 50 personas, identificado como Brenton Harrison Tarrant, de 28 años, aprovechó su macabra retransmisión por Facebook para recomendar el trabajo de un ‘youtuber’. “Y recordad suscribiros a PewDiePie”. ¿Qué relación tiene el ataque terrorista con el famoso (y polémico) joven sueco?

PewDiePie, nacido Felix Kjellberg, tiene más de 89 millones de suscriptores y aparece en la lista Forbes como uno de los mayores influencers. En el 2016 fue la “estrella de Youtube” mejor pagada, recuerda la publicación estadounidense especializada en el mundo de los negocios y las finanzas.

MILLONARIO POR SUS VÍDEOS



La lucrativa carrera de Kjellberg, de 29 años, ha estado salpicada de muchas polémicas. A principios del 2017 colgó numerosos vídeos con contenido antisemita y por este motivo perdió un suculento contrato con la red multicanal Maker Studios, subsidiaria de Disney. Con todo, este joven afincado en Brighton, Reino Unido, sigue amasando millones solo en anuncios de Youtube. Un contenido publicitario en un vídeo de PewDiePie puede costar unos 500.000 euros, según Forbes.

Algunos expertos en ‘youtubers’ relacionan la mención del terrorista con su incorrección política y su ideología de ultraderecha de PewDiePie, algo muy atractiva para cierto sector de la comunidad ‘gamer’ (amantes de los videojuegos) de ‘Youtube’. El exitoso canal del controvertido multimillonario es la puerta de entrada, explican, al rincón más reaccionario de internet, un submundo de foros y podcasts donde abundan los mensajes racistas, machistas y a favor del uso de las armas.

El ‘youtuber’ mencionado por el supremacista blanco que perpetró los ataques terroristas en las dos mezquitas de Christchurch, Nueva Zelanda, se encuentra devastado. “Mi corazón y mis pensamientos están con las víctimas, las familias y todos los afectados por esta tragedia”, tuiteó el joven sueco, objeto de numerosos ‘memes’ con la frase del pistolero. "Los 'memes' han hecho más por el movimiento etnonacionalista que cualquier manifiesto", escribió Tarrant, quien también aseguraba que el videojuego multijugador 'Fortnite' le sirvió para "entrenarse para ser un asesino y bailar 'floss' sobre los cadáveres de mis enemigos".

Just heard news of the devastating reports from New Zealand Christchurch.

I feel absolutely sickened having my name uttered by this person.

My heart and thoughts go out to the victims, families and everyone affected by this tragedy.