Eloy Moreno: «La foto es muy bonita, si ves qué hay detrás no lo es tanto»

–¿Cómo fueron sus comienzos en el mundo de la literatura?

–Fueron un poco complicados. Lo que hice con mi primera novela fue empezar a repartirla por las calles con una maleta, sin editorial ni nada. Después de un año empezaron a venderse muchos libros, pero fue algo bastante autodidacta, hecha toda por mí.

–¿De dónde surge Tierra?

–Surge de tres viajes a Islandia que he hecho. A partir de ellos hay una historia también de unos amigos míos que trabajan en televisión y que enseñaban cómo era la televisión por dentro y todas las mentiras que había.

–¿Y qué es posible encontrar a lo largo del libro?

–Hay dos historias que se van entrecruzando. Una es la de dos hermanos que desde la infancia no se hablan y que de pequeños empezaron un juego que nunca acabaron. Esa historia se une con la de ocho participantes de un reality muy extremo, que se tienen que aislar de alguna forma del resto de la humanidad. Ahí es donde se empiezan a cruzar ambas historias.

–¿De qué trata?

–Poco puedo decir en esta, porque además justamente en cuanto diga algo se fastidia. De hecho hasta el título tiene bastante significado, y cuando te piensas que sabes lo que significa llega el final y ves que estaban completamente equivocado. Puedo decirte que va de verdades y de mentiras: de todo lo que pensamos que es verdad y cuando averiguamos vemos que no es así.

–¿Qué temas es posible encontrar en esta?

–Habla como te comentaba del tema de los realities y de las redes sociales. Muestro en cierto modo cómo todo el mundo en las redes sociales es muy feliz, pero después cuando rascas un poco no encuentras gran cosa. Es todo lo contrario, mucha gente que aparenta que es muy feliz y después te das cuenta cuando les conoces de que no es así.

–Entonces, ¿podría ser la novela altavoz de ciertos temas?

–Siempre en mis libros hay temas muy del día a día. Lo que busco es hablar de ellos a través de una trama, porque es algo que siempre te deja un poso al final, unas preguntas que van a durar unos cuantos días o semanas

–¿En qué medida se combinan realidad y ficción en la trama?

–Es todo ficción hasta que te das cuenta de que todo puede ser realidad. En mis libros, en general, pasa así casi siempre. Todo es ficción porque es una novela, aunque después te das cuenta de que todo puede pasar.

–La historia muestra a ocho personas que quieren participar en un reality extremo, ¿cuál es su opinión sobre estos concursos?

–Creo que desde que salió Gran Hermano no he visto ninguno, porque me parece que es todo lo mismo. Al final es algo que no me atrae para nada, pero de lo que he hablado a lo largo del libro. Tú puedes hablar de cosas que no te gustan, evidentemente, y además desde unas perspectiva crítica. Una cosa no quita la otra, por eso, el hecho de que no te gusten a lo mejor los realities es una razón más para demostrar a través de ellos todo lo falso que hay detrás.

–¿Este tipo de concursos muestran de verdad el comportamiento humano?

–Tienen guionistas. En el momento en el que hay guionistas se acabó la realidad. He conocido gente que trabaja allí, que son guionistas de tertulias. Son los que dicen con quien te toca discutir cada día, y en los realities es más o menos lo mismo. Hoy te toca liarte con este y mañana con el otro.

–En este sentido, los concursantes de su novela tienen una doble vida.

–De hecho, está por una parte lo que estas personas muestran a la gente y por otra lo que realmente sienten. Y justamente de lo que se encarga la protagonista es de intentar buscar esa realidad que todos ellos tratan de ocultar. Se han apuntado a ese concurso ocho personas que en realidad ya son muy famosas y que tienen la vida solucionada de alguna forma.

–De estos personajes, ¿a cuál diría que le guarda más cariño?

–Puedo decirlo, pero si lo digo se fastidia en parte la historia. Le tengo bastante cariño al noveno pasajero, si has leído la novela lo entenderás.

–¿Cómo describirías la relación entre Nel y su padre?

–Es una relación muy breve en realidad. Se basa más en los recuerdos que ella tiene de la infancia que cuando ya es adulta. Ella se acuerda de cómo era su padre durante la niñez, que es lo que quiere recordar. A partir de una cierta edad como que no quiere recordarlo esa relación prácticamente no existe.

–¿Qué mensaje pretende transmitir a los lectores con Tierra?

–En realidad hay muchos, pero sobre todo si me tuviera que quedar con alguno sería con el de que no se dejen llevar por las apariencias. No solamente en la televisión. Yo siempre digo que la foto es muy bonita, pero luego, cuando te das cuenta de lo que hay detrás ya no te parece que sea tan bonito.