«En los archivos hay cantidad de historias desconocidas»

Durante un tiempo no podrá escribir tras sufrir una caída que aún le tiene convaleciente, pero quizá ocupe el tiempo en pensar en su próxima novela. De momento, Domingo Buesa, escritor, doctor y catedrático de Historia y presidente de la Real Academia de Bellas Artes de San Luis, ha presentado este miércoles en Ibercaja su primera novela, Tomarán Jaca al amanecer. La rebelión de la Ciudadela (1634), editada por Doce Robles.

–Ya en 1999 dio a conocer los sucesos de la rebelión militar. ¿Cómo dio con esta historia?

–Hace 40 años cuando empecé a trabajar en el Archivo municipal de Jaca me encontré con una carta que protestaba al rey Felipe IV de que había habían sido atacados por el propio maestre de la Ciudadela, que tenía el cometido de guardarles. Me pareció impresionante, transcribí el documento, lo guardé y muchos años después quise recuperar aquello.

–¿Por qué una novela histórica?

–En un momento determinado me planteé que era una especie de relato de lo que ocurría y de cómo se vivía en aquella Jaca en el mes de marzo de 1634 y que aquello había que enfocarlo desde el canto a la vida que suponía desde la recuperación de aquella vida y me pareció que la forma más adecuada era una novela histórica. Coincidió que el editor de Doce Robles estaba empeñado en que escribiera una novela histórica, a lo que yo me negaba sistemáticamente y de pronto, pensé, pues bueno, voy a intentarlo con esto y ese fue el origen del libro.

–¿Cuanto hay de ficción y cuánto de realidad?

–En la novela hay una base histórica evidente, los personajes son contemporáneos y al final hay una lista en la que los documento a todos, pero el protagonista, por ejemplo, es de ficción. Hay una serie de figuras clave que he ido construyendo para que se enfrentaran al mundo y, sobre todo, gentes venidas de fuera, porque me parecía interesante hacer ese juego de descubrir la ciudad no solo por los propios de Jaca si no por las gentes que habían venido de fuera y que estaban protagonizando un suceso de ese calibre. Por lo tanto, digamos que hay un 80% de historia y un 20% de ficción, que es lo que me permite dotarla de vida, de sentimientos, de realidad.

–¿Cómo es Arturo, ese personaje inventado?

–Es el gran diseño de la novela, sobre el que pesa toda la novela. Es un escribano que tiene la enorme ventaja de que aprendió a leer y eso en aquel momento era muy importante, y que a partir de ahí se convierte en un personaje claro y fundamental; que va a intentar desde su pequeñita aportación salvar el mundo en el que vive y salvarlo imponiendo y recuperando los principios del honor, de la lealtad, de la honradez y sobre todo de la cercanía.

–¿Por qué no conocíamos esta historia?

–En los archivos hay cantidad de historias muy desconocidas. Conocemos los grandes hechos y detrás de ellos hay vivencias precisas, una serie de gentes anónimas que se mueven, que padecen, que viven, que sufren el poder... y ese mundo se nos escapa. Me parece muy importante recuperarlo y ponerlo ante el ciudadano del siglo XXI porque siempre podemos aprender de la historia, pero, sobre todo, de la vida de nuestros antepasados y antecesores.

–¿Cómo era la Jaca de aquella época?

–Era una ciudad de dos mil habitantes, perdida en el Pirineo, amenazada permanentemente por la invasión de los reyes de los ejércitos de Francia y, de alguna manera, padeciendo un abandono total. Los soldados que tenían que guardar la frontera no reciben las pagas del estado del rey Felipe IV y entonces se dedican a robar por las cocinas de las casas, a la gente que iba por los caminos, por los huertos y esa ciudad tiene de alguna manera que defenderse de los que están ahí para defenderla. Y ese es el drama fundamental que va trasversalmente por toda la novela.

–Utiliza la primera persona.

–Porque el autor se pone en la piel de los personajes y vamos viendo y discurriendo por las calles de aquella época. Además, te yo soy un enamorado de la literatura del siglo de oro, y escribir en primera persona le dota de un sentido de la realidad, de verdad y de autenticidad que me parecía importante. Pero si le he de ser sincero, salió solo.

–Tiene un lenguaje didáctico y se lee muy fácil.

–Yo llevo 39 años dedicado a estas historias, de dar clases, de enseñar historia y se va pegando, pero fundamentalmente yo aprendí desde muy pronto que las personas que buceamos en el pasado tenemos que ser personas muy cercanas incluso en el lenguaje para poder transmitir a la sociedad esa riqueza patrimonial que es la historia. He hecho una apuesta muy fuerte por que a veces usted habrá visto que estoy hablando con lenguaje del siglo, XX, XXI y a veces del siglo XVII, por lo tanto me parece que el lenguaje también indica la riqueza de la vida.

–¿Le ha gustado fabular?

–Me ha encantado, es lo más divertido que he hecho y escrito en toda mi vida; y eso que llevo más de 50 escribiendo historia, biografías de reyes, tratados... Un le dije a mi mujer: «creo que voy a dejar de escribir libros sesudos de historia y voy a empezar a escribir novelas».

–¿Otra novela histórica o de ficción?

–Habrá otra novela con una base histórica. El editor está empeñado en que tengo que escribir una nueva novela y yo creo que voy a meterme con una novela histórica donde voy a intentar recrear otra época y otros personajes pero también desde ese punto de vista de la fabulación.