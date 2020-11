Miqui Otero: «Soy poco agresivo pero el de clase es de los pocos odios que conservo»

Simón (Blackie Books) se titula Simón por el mismo motivo que David Copperfield se titula David Copperfield: es la historia de un personaje a lo largo de un amplio arco temporal, en concreto desde 1992, cuando es un niño, hasta el 2018.

–‘Simón’ se defiende por sí sola y no necesita claves de lectura. Pero ¿hasta que punto es Rico, primo hermano de Simón, un reflejo de Francisco Casavella, su primo, al menos en el tramo radiante del personaje?

–Hay una cosa clara para decir que no es en absoluto Casavella y es que a Rico hay un personaje que le dice que es un artista sin arte. Rico es un tío que opina que la única manera de tener talento es derrochándolo. Es alguien que no respeta su propio talento y lo que puede hacer con él. Y Casavella, más allá de su mito como personaje, no será recordado cuando muramos los que le conocimos por su carisma; será recordado por su obra. Alguien que deja novelas de mil páginas donde cada párrafo es definitivo no es alguien que considere que la mejor manera de tener talento es derrochándolo, es alguien que quiere invertir su talento en algo noble, que es contar el mundo de una determinada manera. Sé que los paralelismos de Rico con Casavella son fáciles de trazar pero acaban como mucho en una fascinación infantil por una figura ausente y que es talentosa en muchos sentidos. También entran ahí otras muchas personas que han sido esenciales en mi vida y que han desaparecido, de muchas maneras. La primera parte de la novela es un homenaje a estas personas y el desenlace es una descalificación.

–¿Tiene usted odio de clase?

–Es de los pocos odios que conservo, y eso que soy una persona poco agresiva. Pierdo en cualquier discusión, porque para empezar me da pereza discutir. Pero si hay un odio que entiendo es el de clase. Es evidente. La gente que nace con muchos privilegios debería ser el triple de maja en todo momento. Pero esto es una cadena trófica: nosotros también deberíamos ser así con la gente que las ha pasado más putas que nosotros. No es un arriba y abajo y ya está, hay bastantes grados. El odio de clase tiene que ser algo retráctil, como el aguijón de un insecto. El insecto no va por ahí machacando a la peña, pero cuando es necesario saca el aguijón. Pues lo mismo. Lo tienes dentro y lo sacas cuando te sientes atacado o cuando sientes que alguien está siendo especialmente injusto. En todo lo que escribo está presente.

–El ambiente literario está sobrado de alta burguesía.

–En la novela se dice que la gente solo se refiere a los otros por el nombre y el apellido en el cole y en los círculos pijos. Y en el mundo literario esto es así. Es como la yaya que me paraba en la aldea gallega y me preguntaba ‘¿y tú de quién eres?’. Quizá ha cambiado algo porque se publica mucho más y por una serie de autores de la segunda mitad del siglo XX que modificaron alguna dinámica, pero continúa siendo así. En Simón estoy todo el rato hablando o reflexionando sobre de dónde sale el dinero. Es una obsesión personal. Siempre me gustaría saber cómo era la nevera de la persona que tengo delante cuando era pequeña. ¿Marcas blancas o no? ¿Llena o vacía?

–¿Qué hacemos con los herederos de grandes fortunas forjadas por ejemplo con el esclavismo?

–Primero tienen que entender que habrá gente que se dedique a hablar de esto. Que no se pongan nerviosos. Cuando hubo el debate sobre si se retiraba alguna estatua de esclavista afloró una especie de orgullo de clase pudiente. Muchos saltaban: ‘¡Con lo que hicimos!’ ‘¡Hicimos parques!’ ‘¡Hicimos jardines!’ Y después deberían entender que los ataques a la burguesía no son ataques a cada persona que pertenece a ella; no es personal. Hablamos de otra cosa, de cómo ha funcionado esto mucho tiempo. Y que se analicen de alguna manera. Que sean conscientes de que su fortuna esconde crímenes. No han de pedir perdón pero han de ser especialmente amables y empáticos con que la gente hable de esto. Una cosa fascinante de la burguesía catalana es cómo esconde el dinero.

–Esto puede ser más irritante que exhibirlo.

–Es como cuando coincidieron en activo Zaplana y Acebes en el PP: ¿qué es peor, un cínico o un fanático? Es una buena duda para ponerte a escribir. El cínico es más hijo de puta porque es consciente de que está mintiendo, pero el fanático es irreformable, seguramente. ¿Qué es peor, un pijo que hace ostentación de dinero y de ser clasista y racista o alguien que está viviendo su riqueza con cierto complejo y tiene hijos de extrema izquierda? Aquí hay tomate. Es donde empiezas a escribir. Según me despierto me irrita más uno u otro.

–‘Simón’ es la historia de un personaje durante casi 30 años. Una idea moderna no es.

–No, pero es igual. Publicar una novela larga que marca una evolución de un personaje desde que es pequeño y admitir que el lector se puede aburrir en algún momento me parece ir a contrapelo. No estoy pidiendo atención todo el rato, no hago una cosa fragmentada, no escribo una novela con una idea; solo intento explicar un mundo a través de un personaje. Un mundo que primero edifico y después desmonto.

–¿Usted era de pequeño tan repelente como Simón?

–Era bastante empollón y bastante repelente. Tenía un historial de premios literarios que no se ha vuelto a repetir. Me lo creía mucho. Sí, era repelente y supersensible a todo lo que me pasaba, como Simón.

–¿Qué es el gran mundo al que lanza a Simón?

–En las novelas francesas de espadachines, el que va al París de las luces desde provincias, le llama el gran mundo. Es el lugar donde se juega fuerte y te pones a prueba. Un lugar asociado a la gloria pero que te hace traicionarte.

–¿Por qué le hace cocinero para que se ponga a prueba?

–En los años en que transcurre la novela la estrella del rock era el cocinero. ¿Cómo puedes escalar ahora muy rápidamente? ¿Quizá las cocinas sean atajos? El destino quiso que un conocido hubiera estudiado cocina y pasado como becario por restaurantes de estrella Michelín. La alta cocina me pareció una buena representación del gran mundo: un lugar donde se especula, donde se hincha el precio de las cosas, al que los privilegiados en realidad van para diferenciarse de los que no pueden ir, no por un gusto especial.