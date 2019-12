Monzón, capital del libro

Acercar la cultura del libro aragonés y las editoriales aragonesas al lector, porque «en Aragón se publica muy bien». Este es el objetivo de la Feria del Libro Aragonés (FLA), que celebra su 25 aniversario desde este viernes y hasta el domingo en la Institución Ferial de Monzón, según Olga Asensio, directora de la cita. En estos tres días, Monzón se convierte en el centro neurálgico de la edición aragonesa con la presencia de 33 editoriales y más de un centenar de autores.

El turolense Javier Sierra, premio Planeta de Novela 2017 por El fuego invisible, será el encargado de leer (a las 13.00 horas) el pregón inaugural de una cita que en sus bodas de plata busca «mayor visibilidad» fuera de Aragón, por lo que ha invitado a una editorial francesa, La Ramonda, afincada en París, cuyo trabajo está muy vinculado a los Pirineos.

Además de traspasar fronteras, una de las novedades de esta edición es la creación del Paseo de las Letras Aragonesas –ubicado en la rambla del Cinca Medio–, en el que estarán representados, en esta primera edición, «autores muy vinculados a la feria», reconoce Asensio. El espacio contará con un monolito en forma de libro abierto por cada autor al que se rinda homenaje y que tras esta primera edición, irá creciendo con los años. La elección de los primeros nombres ha sido muy «difícil» porque «queríamos que estuvieran representados todos los sectores». Ahí estará la autora Luz Gabás, Javier Sierra, como pregonero de este año; Sandra Araguás, «siempre presente en la feria»; Antón Castro, como representante «de la cultura y los medios de comunicación»; y José Luis Corral. «Hicimos una lista muy larga de personas que se lo merecen porque han destacado en diferentes ámbitos de la Feria del Libro, porque son escritores de renombre... y al final nos decantamos por cinco personas que representan todo el abanico».

Durante la cita, también se rendirá homenaje a Aeditar, el Gremio de Editories de Aragón, al que se reconocerá con el Premio FLA colectivo; y a Trinidad Ruiz Marcellán, en reconocimiento a sus 40 años al frente de la editorial poesía Olifante, con el Premio FLA individual.

En la feria es muy importante el encuentro entre el lector y el editor y es que muchos de los que acuden a esta cita consideran al libro como un «objeto de arte», ya que «aunque no nos demos cuenta al comprar un libro, detrás del autor hay también un editor que lo trata con mucho mimo».

PRESENCIA EDITORIAL / Este año se darán cita en el recinto ferial 33 editoriales, de las cuales 4 son nuevas. A ellas se suman un centenar de autores que durante estos días participarán en las presentaciones de libros programadas, una cada media hora. Aquí también hay novedades, ya que «se ha querido dar una vuelta para no hacer las presentaciones tradicionales», asegura Asensio. De ahí que, además de los habituales encuentros se han organizado vermús literarios, talleres sobre ilustración, cuentacuentos, exposiciones, proyecciones de los documentales del festival Espiello, así como una mesa redonda en la que participarán todos los sectores relacionados con el mundo editorial: Juanfer Briones (editor), Chusé Aragüés (autor), Lourdes Satué (bibliotecaria), Enrique Casasnovas (librero) y Rita Piedrafita (lectora) debatirán sobre La aventura de editar en Aragón, que se celebrará el sábado, a las 20.00 horas.

Y en cuanto a nombres, por Monzón desfilarán estos días Alejandro Corral, Ángel Vergara, Bernal, Carlos Tundidor, Carmen Bandrés, Chusé Raúl Usón, David Garcel, Encarna REvuelta, el equipo Malavida, Ignacio Escuín, Ismael Civiac, Javier Fernández, Jesús Arbués, Jordi Siracusa, Juanarete, Judit Riverola, Leonor Lalanne, Luis Orús, Mariano Anós, Natalio Bayo, Óscar Sipán, Pilar Benítez, Rafael Navarro, Ramón Acín, Roberto Malo, Victoria Trigo o Yolanda Pallás, entre otros.

Para las actividades se incorpora también un nuevo espacio, la sala capitular del castillo de Monzón, que acogerá este viernes mismo una conferencia en la que participarán José Luis Corrral y Javier Sierra, donde hablarán sobre templarios en la literatura actual.

La música estará representada por La Orquestina del Fabirol, que será la encargada de cerrar la feria con la presentación de Suda, suda Saputo, su último trabajo, en el que recorren las tres décadas que llevan sobre los escenarios.

Como ya es tradicional, en esta primera jornada, la feria recibirá a los visitantes del Tren de la Cultura, que acerca la capital aragonesa y Monzón. Y en esta edición se suma el Autobús de la Cultura con alumnos de las escuelas de idiomas de Jaca, Sabiñánigo y Huesca.

Los vecinos de Monzón están «emocionados» con esta cita porque son «tres días de mucha actividad», reconoce Asensio, que no es capaz de asegurar cuanta gente puede visitar los diferentes estands. La entrada es gratuita y no hay contador», asegura; pero añade, que junto a la feria está el Belén Monumental de la Asociación Isaac Lumbierres, y «se nota la gran afluencia».