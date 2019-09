«Ocultar los secretos, en muchas ocasiones, sí que es necesario»

Rosa Ribas (Barcelona, 1963) es escritora de novela negra. Ha publicado 13 novelas, la más reciente Un asunto demasiado familiar, un libro en el que se retrata a la familia Hernández, dedicada a la investigación privada.

–¿De dónde surgió la idea de escribir la historia de una familia de detectives?

– Quería escribir una historia familiar, una historia sobre los conflictos y las historias que suele haber en las familias. Enseguida me surgió el tema de cuantos secretos no se cuentan en las familias o se cuentan solo a medias, y así, de la palabra familia pasé a la palabra secreto y de ahí a la idea de que fueran detectives. Me gustaba la idea de que a los conflictos que se dan en la propia familia le unimos la empresa familiar porque eso me permitía contar tantas cosas que me pareció que era buena idea. Y luego pensé en hacer que fueran detectives, que son los especialistas en descubrir los secretos ajenos y al final apenas son conscientes de lo que se ocultan los unos a los otros.

–Llama la atención el hecho de que sean quienes descubren los secretos y al mismo tiempo oculten los suyos.

– Esa es la clave. Ellos mismos están tapando sus propios secretos. Ya lo dice el padre, Mateo Hernández: «A la familia no se le investiga». Él mismo tiene tantos secretos que sabe que cuando alguien busca encuentra. Sabe del poder destructor de saber demasiado y es muy consciente de que saberlo todo no siempre es bueno.

–¿La reflexión que se extrae es que saber demasiado en ocasiones puede ser destructivo?

– Yo lo diría al revés, los secretos en ocasiones son necesarios. Eso se ve en Amalia, una de las hijas, cuando destruye su relación porque está entrenada para detectar la mentira y usa sus habilidades como detective para descubrirlo. Todo lo que ellos saben puede ser a veces armas mortales y vemos como el ansia de saber unida con su profesión, los hace infelices. El padre en un momento se plantea si no habrá hecho a sus hijos infelices, y a eso se une la visión oscura y negativa del mundo que les da su madre Lola.

–¿De dónde surge la oscuridad de este personaje?

–Me gustaba la idea de que hubiera alguien que no es el detective, pero que al final es la persona que da las ideas y gracias a la que se llega a las conclusiones. Luego se me ocurrió darle ese toque oscuro, pensé que no fuera una musa o alguien tímido que no quiera estar en primera línea, sino que no pueda porque tiene ese lado tan sombrío, tan negativo, y que fuera como una musa oscura. Así se me ocurrió introducir esa figura, que me permite abordar un tema muy tabú que es el de las enfermedades psíquicas y las consecuencias que esto tiene en sus hijos y en su marido. Quería por eso crear esos recuerdos de cómo Amalia rememora la infancia con su madre y como eso los ha marcado junto con el hecho de ser detectives. Al final lo más oscuro de toda la novela no son los casos que investigan, lo terrible está en la casa.

–¿Esa oscuridad de Lola es la que le permite ser la que acaba acertando con su intuición?

Me gustaba eso de tener esa inteligencia en la sombra, esa figura que llega a las conclusiones. Ellos pese a formar parte de una agencia pequeña de detectives son muy buenos, investigan y consiguen información pero las conclusiones las saca muchas veces ella porque tiene esa visión tan negativa de la humanidad que al final le hace acertar. Por eso Mateo dice de ella que «a veces no tiene razón pero nunca se equivoca».

–¿Qué diferencias encuentra entre esta familia y otros de los detectives de sus novelas?

–En todos los investigadores siempre he procurado introducir el tema de la familia. Quería apartarme de los detectives que no tenían padre, madre, o que como mucho están divorciados. Sin embargo, en otras novelas aunque el tema de la familia está muy presente eran otros temas los que quería tocar. Aquí he puesto en primer plano a una familia disfuncional. He intentado crear personajes con sus luces y sombras. Son individuos pero notas que se perfilan siempre respecto a los otros miembros de la familia y los conocemos más que con la investigación que con las interacciones de la familia.

–En esas interacciones familiares la casa desempeña casi un papel protagonista.

–Cuando estaba pensando títulos quería que incluyera la palabra casa, pero no podía llamarse La casa y La casa familiar evocaba a otro tipo de novela. La casa es el elemento en torno al que discurre la vida familiar y en especial esa cocina en la que se reúnen constantemente es el centro de atracción de todos ellos. Además, está también la presencia de esos hijos que no acaban de irse de casa. A partir de esta casa es como intento desvelar las luces y las sombras de los personajes.

–La historia deja bastantes puntos sin resolver, entre ellos el caso principal. ¿Habrá continuación en la saga?

–Sí, cuando me acercaba al final de la novela vi que quedaba mucho por contar de esta familia, muchos secretos por descubrir y empecé a preparar pequeños cambios de cara a libros posteriores. Todavía queda el caso principal por resolver y después de dejar algunos misterios sin desvelar queda todavía mucho por contar. Es todo un universo me gustaría volver a el, dentro de un año volvería a estar en Sant Andreu con los Hernández.