Vanessa Monfort: «María Lejárraga es una autora que se debe estudiar»

Vanessa Monfort (1975) es novelista, licenciada en periodismo y dramaturga. Autora de novelas como El ingrediente secreto o Mitología de Nueva York o en el teatro (su obra más reciente es Firmado Lejárraga). Publica ahora La mujer sin nombre, una historia que pone el foco en María Lejárraga, autora de clásicos literarios que han pasado a la historia firmados por su marido, Gregorio Martínez Sierra. Con la obra de teatro Firmado Lejárraga fue finalista en los Premios Max en la categoría de Autoría teatral aunque finalmente no consiguió la manzana.

–En La mujer sin nombre recupera un personaje real que ya había tratado en el teatro, a la autora María Lejárraga.

–Este libro se puede concebir como un thriller de época, porque para traer a un personaje tan interesante es como si la contáramos desde el presente. Hay una compañía de actores que tiene que poner en pie la única obra que no se ha estrenado de un refutado dramaturgo del siglo XX, Gregorio Martínez Sierra, y entonces cuando empiezan a investigar comienzan a sospechar que quien hay detrás es una autora, porque las notas y transcripciones son de María Lejárraga. A partir de ahí empiezan a preguntarse si el resto de las 90 obras firmadas por su autor entre las cuales están algunos clásicos como Canción de cuna, que la llevaron al cine Garci y Hollywood, o El amor brujo, escrito en colaboración con Falla, pueden ser también de su mujer. Los protagonistas, como me paso a mí, cuando se encuentran con la mujer sin nombre empiezan a recopilar pruebas para devolver su nombre. Una historia demasiada buena si no fuera porque es real. Para mí, es el misterio más importante de la literatura española. Cuando empiezas a investigar sobre ella ves que no le falta nada para ser un gran personaje literario.

–¿Tan desconocida es su figura para que le haya permitido escribir una obra de teatro (Firmado Lejárraga) y ahora una novela sobre ella?

–Esto era un secreto a voces en la época, pero la realidad es que no se había llevado al gran público. Había algunas investigaciones, la más importante la que hizo Patricia W. O’Connor, que la convierto en un personaje de la novela, a quien tuve el placer de conocer y de que viniera a la obra de teatro. La estupefacción del público en el estreno de la obra fue absoluta porque no tenía ni idea, porque para la comunidad literaria no estaba claro si había sido una colaboración como en el caso de los hermanos Quintero. Si Firmado Lejárraga fue la primera obra que daba a conocer a la autora al público, La mujer sin nombre es la primera novela que defiende con pruebas la autoría total y única de María Lejárraga.

–Sigue los pasos de la autora a través de la historia del siglo XX, ¿cómo encaja Lejárraga en estos acontecimientos que se van sucediendo?

–Mientras la escribía me preguntaba, ‘¿hay un personaje capaz de llevarme de la mano a conocer a Galdós, que fue su mentor, a Lorca, a Manuel de Falla, a la gran empresaria teatral María Guerrero, a Stravinsky, con el que trabajaron la adaptación del Sombrero de tres picos, a feministas como Clara Campoamor incluso a Walt Disney? Se las apañó para estar en los momentos más importantes de la Historia, con sus luces y sombras, en el Madrid literario de los años 20, donde conoce a Benavante o Valle Inclán. Vive también el Tercer Reich, le toca vivir el exilio en Niza, su casa es confiscada por los fascistas y huye a París a la casa de su exasistenta, donde se esconde.

–Habla de que la historia de Lejárraga es contemplada por una antiheroína, la directora de la compañía, ¿a qué se refiere exactamente?

–Diría que la antiheroína fue la propia María Lejárraga, actuó de secundaria de lujo en la vida de todos esos nombres que hoy conocemos y están en las enciclopedias. Podemos conocer el siglo XX a través de sus creadores ya que Lejárraga se carteaba con ellos. Los vamos a conocer antes de que supieran qué papel les tenía reservado la historia.

–Invita a reflexionar sobre esas autoras, dramaturgas y otros personajes femeninos que ahora se redescubren y se les pone en valor.

–Estamos en una etapa de cierto revisionismo, igual que se hizo un ejercicio de memoria histórica con la Guerra Civil ahora hay una fase de rescate de la memoria histórica de la mujer. No todos los personajes tienen la misma trascendencia, pero María Lejárraga me ha llevado a descubrir a personajes que estuvieron en su entorno como la escultora Marga Gil, un genio, que nadie se explicaba cómo con menos de 20 años esculpía en piedra, en un momento en el que se presuponía que una mujer no tenía fuerza. Tenía un estilo que ha muerto con ella y los pintores de la época se resistían a darle clase porque decían que no tenían nada que enseñarle y temían adulterar su talento. O Gerda Taro a quien se le atribuye parte de la obra de su pareja, Robert Capa.

–La ocultación de Lejárraga ¿le ha dificultado encontrar documentación que la acreditara como autora o que se centrase en su persona?

–Al principio sí. Me encontré en el mundo académico personas que defendían que pudieran ser coautores. Contacté con Patricia W. O’Connor y me contó que Lejárraga tenía descendientes: Margarita Lejárraga y a su sobrino-nieto Antonio Gonzalez Lejárraga y ahí si me abrieron sus archivos. Me encontré con fotos de los protagonistas de la época con firmas dedicadas, cartas, diarios... Ahí la novela empezó a crecer hasta que ha llegado a este resultado.

–La novela La mujer sin nombre une dos mundos que usted trabaja habitualmente, la novela y la dramaturgia ¿cómo es contar historias para formatos tan diferentes?

–Me apetecía hacer un homenaje a nuestro teatro. Para mí, es totalmente diferente, el teatro es como una camisa de fuerza para un autor y tienes que meter toda la historia en una caja, en este caso cien años de vida y escoger qué van a a decir los personajes, luego está el factor apasionante que es el directo, un organismo vivo que cambia según la energía del público y de los actores. Un sentido del ritmo que igual no es el mismo en una novela.

–¿Redescubrir autoras españolas va a ser una tendencia en sus futuros trabajos o quiere buscar otra línea?

–Es algo que quiero seguir explorando como persona, aunque no creo que haya terminado con este personaje al menos hasta que se le devuelva a Lejárraga lo que se le ha usurpado. Creo que es una autora que se tiene que estudiar. Todavía me queda trabajo por hacer con ella.