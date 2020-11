La vida secreta de las palabras

Esto de las redes sociales no lo controlo mucho. Que sí, que ya lo sé, que forman parte del presente, que hay que estar en ellas para estar en el mundo, que si uno no publica a los cuatro vientos, y con testimonios gráficos, lo que hizo ayer, dónde lo hizo y con quién lo hizo, parece que en realidad no hizo nada. Pues vale, lo entiendo, pero yo sigo viviendo como quiero vivir. Y esto viene a colación de un texto en forma de diario que de repente cayó en mis manos. Bueno, no cayó en mis manos literalmente, no, nadie me lo lanzó desde un primer piso. Llegó a la librería en la que trabajo, lo puse a la venta, despertó mi interés y lo compré. ¿Qué ocurrió a continuación? Primero lo ojeé, después lo hojeé y muy rápido intuí que no iba a conectar demasiado al entender que eran muchas las alusiones a términos que olían a internet.

Nada de eso, dejando a un lado cualquier prejuicio absurdo pronto me percaté de que este autor tiene poder para encontrar las palabras adecuadas y bañarlas en ironía; se nota que vive y trabaja entre libros, que los subraya con desbordada pasión y los pasea por cualquier rincón de la casa. Este es un diario escrito a través del tiempo que de la clásica libreta pasó a la pantalla para volver al papel, y quedarse en él. Se suceden en sus páginas reflexiones, sensaciones, hipótesis, anhelos, apetitos, verdades imposibles y hechos probados que acapararon su atención en muchos momentos dados. Pero lo que hay sobre todo es humor, del ácido, del certero, de ese que no se pretende, de ese que está ahí porque sale solo, de ese que sale solo porque está ahí.

Porque, sencillamente, una manera de mirar implica una manera de expresar. Es difícil no sonreír con sus anécdotas y curiosidades, con frases que caen como losas encima del lector y ante las que nada se puede replicar. Él es librero, de modo que el enriquecimiento está asegurado. No es extraño que le surjan títulos sobre la marcha, cada vez que una vivencia le descoloca o le impulsa a sumergirse en lo vivido, lo sentido o lo saboreado. A veces, incluso a parodiarlo.

Me gusta comprobar cómo sus ideas se dan la mano, cómo consigue que signifiquen mucho o que no signifiquen nada, cómo alude al pasado buscando abrazar el futuro, cómo hace literatura de su pudor, cómo se olvida de buscar para centrarse en encontrar. Es este un diario anárquico, lleno de momentos que divierten y que animan a cualquiera a reconocerse y a reencontrarse consigo mismo. La intimidad es un silencio común. Escribir para sí le da libertad y le quita temores. Un diario hace sonoras las pausas y acalla los ruidos que acechan en el exterior, desahoga y dulcifica por igual. Y esa estructura es lo que aquí añade naturalidad, frescura, espontaneidad y desenfado. Más aún cuando las referencias a renombrados escritores, a los que siente cerca, a los que siente lejos, y a los que no siente, son tan continuas.

Elegir un libro por su portada, por su contraportada o simplemente por un impulso que no merece ser controlado resulta estimulante. Me aburre descubrir algo después de que los que hablan demasiado se hayan dedicado a abortar el descubrimiento. Ha sido un placer disfrutar del primer libro de Xacobe Pato, editado por Espasa y titulado Seré feliz mañana. Con tantas pinceladas sobre un presente que fue el suyo cuando afrontó cada uno de estos textos, y esa socarronería que debería acompañarle en todos los cometidos y proyectos futuros que se plantee, el escritor logra que las paradojas se asomen sin reparos y sin precauciones. Algunos de los que le rodean en el día a día quieren aparecer en sus páginas aunque sean convertidos en una inicial. No me extraña. Son numerosas las ocasiones que están llenas de protagonistas, de secundarios y de cameos que pasan inadvertidos. Y es lícito no querer esperar a mañana para que la felicidad salpique en forma de personaje.