La hoguera de las vanidades

«En cada casa de ensueño hay un corazón que sufre». Roxy Music grabó esa canción en 'For Your Pleasure', su segundo álbum, editado en 1973. Para entonces, el dandi Brian Ferry, cantante y líder de la banda, registró 'These Foolish Things', su primer álbum en solitario. No sabemos si el corazón de Ferry sufría, pero sí, que buscaba nuevas aventuras sonoras. De ahí que en 'These Foolish Things' y en 'Another time Another Place' (1974), su segundo álbum sin el grupo, ofreciese un puñado (o dos) de revisiones de versiones ajenas.

Parte de ese repertorio lo registró en directo, en diciembre de 1974, y se publica ahora en el álbum inédito 'Live At The Royal Albert Hall' (BMG). Su colegas de Roxy Music Phil Manzanera (guitarra) y Paul Thompson (batería) le echaron una mano. Contó además con varios instrumentos de viento, coros, violines, teclados, piano, percusiones... Una formación orquestal, vaya, que lo mismo podía abordar un rocanrol que un clásico de los años 30.

Y es que Ferry es un 'crooner' muy especial, que reúne la energía de los Stones, la profundidad de Dylan, la elegancia y la sensualidad de Sinatra. Así, que ahí lo tenemos, en vivo, revisando a Jagger y Richard, a The Beatles, a Presley, a The Beach Boys, a Smokey Robinson, a Dylan (dilaniano hasta la médula, grabó en 2007 el disco 'Dylanesque'), The Patters, Ike & Tina Turner, piezas sesenteras que hicieron famosas The Paris Sisters, Leley Gore, Doby Gray... Aborda dos composiciones propias ('Another Time, Another Place', del disco del mismo título, y 'A Really Good Time', extraída de 'Country Life', la cuarta entrega de Roxy Music). Y de cierre, 'These Foolish Things', un clásico de 1935, al que Ferry mete en un cabaret berlinés, todo un anticipo de su participación en la serie Babylon Berlin, y de su disco Bitter-Sweet.

Una gran verbena popular. Eso es 'Las comarcales' (El Volcán Música), el nuevo y reciente álbum de Víctor Coyote. Artista a contratiempo, Víctor se nutre aquí de ritmos, lecturas, hechos y dichos para armar unas canciones que van de la cumbia al blues, pasan por musicalmente por todo el universo Coyote y nos brindan unos textos en los que lo cotidiano adquiere tintes de ficción. Víctor ha hecho un disco precioso, estimulante y premeditadamente vintage. El 13 de marzo lo presenta en La Bóveda del Albergue.

'Buenos Hermanos' (World Circuit / BMG), segundo disco del sonero y bolerista cubano Ibrahim Ferrer, se publicó en 2003, y pasó sin hacer mucho ruido. Se recupera ahora, remasterizado, y lleva cuatro canciones más que el original. Boleros (su pasión), sones, guarachas, aires de bugalú y otras delicias caribeñas están contenidas en 'Buenos Hermanos', que produjo Ry Cooder y contó con invitados ilustres. Ferrer, que saboreó el éxito gracias a las grabaciones de Buenavista Social Club y Afrocuban All Stars, fue un cantante aquilatado y preciso. Falleció en 2005. No nació en un salón de baile por los pelos.

Nathaniel Rateliff grabó 'And It’s Still Alright' (Stax / Music As Usual) tras pasar por un divorcio y la muerte de su amigo y productor Richard Swift. Es un disco triste (de folk y acentos southern soul) dice todo el mundo. Bueno, no es alegre, pero salvo sus tres últimas piezas, en las que Rateliff se muestra desgarrador, el resto es el bálsamo que sana las heridas.

Lo más rompedor de la edición de Arco de este año ha sido Juana de Aizpuru, galerista de pro, fundadora y directora que fue del evento, vendiendo obras de Miguel Ángel Campano a una pareja de despistadas ricachonas italianas. Me hice una foto con ella. Más atractiva se presentaba la feria JustMad, propuesta alternativa en la que han participado las galerías zaragozanas La Casa Amarilla y Antonia Puyó. Dejé a Juana y me fui al Reina Sofía a que la exposición 'Esto ha pasado', de la austriaca Ceija Stojka (hasta el 23 de marzo), me perturbara. Gitana, Ceija pasó por tres campos de concentración y sobrevivió al Holocausto. Tenía 10 años cuando fue deportada. La exposición es impactante. Su pincelada corta y enérgica pintó tanto la belleza nómada de antes de guerra, como el horror del exterminio.

Agotando el espacio les hablo de '48 Cube 48 Cube', la exposición de Edu Cortina y Yaguar. Artes y tecnologías. Varios lenguajes. El origen saliendo de un cubo, como la vida, del monolito de '2001: Una odisea del espacio'. Bueno, de dos cubos. Y con 'performers'. En Etopia, hasta el 29 de agosto.