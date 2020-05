Ismael Butler, en otra dimensión

Shabazz Palaces / 'The Don Of Diamond Dreams’

SUB POP / EVERLASTING

Recién había comenzado 2019 cuando Shabazz Palaces ofreció en el Centro Cultural Manuel Benito Moliner, de Huesca, un concierto antológico. Como dos alienígenas llegados de Seattle, Ismael Butler (exDigable Planets) y Tendai Baba Maraire, un multiinstrumentista con orígenes en Zimbaue, dieron siete vueltas a piezas de sus álbumes más recientes, y fuimos abducidos por su inmensa genialidad y su capacidad creativa. Ahora Shabazz Palaces está otra vez en danza, discográficamente hablando, con 'The Don Of Diamonds Dreams' y hay que advertir un detalle que al parecer ha pasado inadvertido para gran parte de exégetas y comentaristas: Tandai Maraire no ha participado en su elaboración.

Bueno, aclarado ese asunto, anotemos que Butler ha facturado un trabajo singular, diferente a la línea habitual de Shabazz Palaces, pero sin romperla del todo. Tal vez una pieza como 'Money Yoga', en la que participa el cantante e instrumentista Darrius Willrich, sea paradigma de las nuevas intenciones de Butler: abstracción y concreción, devaneos cósmicos y anclajes terrestres, lo familiar y lo desconocido, lo clásico (es un decir) y lo moderno, tal vez asumiendo la influencia del emo-rap de Li Tracy, su hijo. No obstante, diríase que un cierto misterio envuelve la apuesta; es como si Butler no quisiera desvelar sus intenciones últimas y va mostrando retazos de ellas. Más no se interprete eso como que estamos ante un work in progress, pues el material es sólido, las piezas, rotundas, y el conjunto, de altura.

Shabazz Palace nos ha acostumbrado al afro-futurismo, a la abstracción abierta, a la experimentación… En 'The Don Of Diamonds Dreams' están esos hallazgos, pero también los resultados de nuevas búsquedas. Tratándose de alienígenas (uno, en este caso, aunque rodeado de amigos: Purple Tape Nate, Stas THEE Boss, Carlos Overall…) diríase que pasamos a otra dimensión.

Lido Pimienta / ‘Miss Colombia’

ANTI / PIAS

Afrocolombiana de Barranquilla (Colombia), afincada en Canadá, Lido Pimienta reformula el folclore desde una perspectiva contemporánea, queer e indigenista. 'Miss Colombia' es su tercer álbum, de conexiones futuristas, armado con materiales procedentes de ritmos como el palenque, el porro, la cumbia y la champeta criolla. Lili Saumet (Bomba Estéreo) colabora en 'Nada', una pieza soberbia, y el Sexteto Tabalá, en 'Quiero que me salves', otra no menos vibrante.

Lucinda Williams / ‘Good Soul Better Angels’

HIGHWAY 20 RECORDS

Tormentoso, crítico, oscuro, crudo. Largo e intenso es el nuevo álbum de Lucinda Williams, que a sus 61 años abre la caja de los truenos del blues-rock para mostrarse como un encolerizado jinete del Apocalipsis. En 'Wakin’ Up' narra lo que parece la historia de una relación marcada por los abusos, y en 'Man Without Soul' canta: «Te escondes detrás de tu muro de mentiras, pero está cayendo». No es la pandemia, amigo, es la rabia gestada mucho antes.

Edikanfo / ‘The Pace Setters’

GLITTERBEAT

En 1981 el brujo Brian Eno produjo en Acra, con mirada transculturada, el disco de debut del espléndido grupo Edikanfo, de Ghana. A saber: un extraordinario trallazo de hig-life, funk y afrobeat que ahora, gozosamente, se reedita. Lástima que el grupo tuviera una vida corta debido a la guerra, pero los supervivientes, con el bajista Gilbert Amartey Amar a la cabeza, están de vuelta y anuncian gira europea. Tal vez incluso vuelvan a grabar de nuevo.