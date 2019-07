Pionero de la orientación

Nacido en Mora de Rubielos hace 63 años, José Antonio Ferrando tiene como uno de sus máximos orgullos haber batido el récord del 4x400 del Stadium Casablanca. Componían el equipo Clemente Sánchez-Garnica, Carlos París, José Luis Terreros y el propio Ferrando. Fue en las pistas de Logroño en los ochenta. Ferrando era también un gran aficionado del esquí de fondo y al montañismo.

Fue en 1978 cuando conoció la orientación junto a Fernando París. «Estudiaba INEF en Madrid. Nos mandaron un mes a Suecia para conocer este deportes y nos lo enseñó un profesor de esgrima. En los países nórdicos también conocimos las carreras populares y gracias a esta experiencia montamos la Carrera San Jorge en 1979 junto a la Federación Zaragozana de Atletismo», recuerda Ferrando,

Por aquel entonces nadie conocía en España lo que era la orientación. «Era muy complicado que arraigara. Salir a correr es sencillo, pero pensar y correr es más complicado. Nos pusimos en contacto con el Instituto Geográfico Nacional para elaborar los mapas». Tuvo tanto éxito el primer tirón en Zaragoza que «llegaron a venir autobuses desde Suecia a correr en los pinares de Venecia, de Zuera y de Albarracín», indica.

Pasaron los años y la orientación dio un pequeño bajón en Aragón. Hasta que se creó la Federación Aragonesa. Su primer presidente fue Ángel Elhombre. Estuvo ocho años y no podía tener mejor sucesor que Ferrando. El año que viene será año electoral. «Tendría que venir gente joven para relevarme. No tengo ningún interés y protagonismo de seguir, aunque tengo tiempo porque estoy jubilado. Pero esto no le interesa a casi nadie. Lo hago porque tengo mucha afición y me gusta mucho. Pero aporta muchos valores y es divertidísimo», dice.

Ferrando está muy satisfecho de la deriva que ha tomado este deporte en Aragón. «Hemos logrado asentar la Liga de Orientación en Aragón y casi todos los meses los tenemos cubiertos. También tenemos un centro de tecnificación con un grupo de una veintena de chavales desde los 10 a los 16 años. En Aragón estamos en el mejor momento sabiendo la competencia tremenda que hay con regiones como Valencia, Castilla o Cataluña. En el Campeonato de España nos llevamos once medallas y el Club Ibón está entre los cinco mejores de España».

El centro nacional

Aragón es el centro nacional de la orientación. «En septiembre Peña Guara organiza el Nacional de raid en Aínsa, en noviembre Cariñena será la sede Trofeo Orientación de Aragón y en mayo del año que viene Peña Guara organiza el Nacional absoluto de orientación en Jaca y Sabiñánigo», explica.

Para Ferrando este deporte tiene muchos puntos a favor. «Aquí están implicados todos. Pueden practicarlos además del niño, el padre, la madre, el abuelo...».

Por otro lado, visita territorios bellos y desconocidos. «Es una manera de dinamizar el territorio en este tipo de terrenos de baja montaña. Llega a un montón de localidades a las que no iría nadie si no se organizara la carrera. En la prueba de Cariñena pasan por Cosuenda, Vistabella y Almonacid y van un fin de semana más de mil corredores junto a los acompañantes y están todos los establecimientos ocupados». Y hay cosas no tan bonitas: «El tema burocrático es mortal y el papeleo es tremendo. Mandamos a chavales a competir y hay mucha responsabilidad. Pero esto es una ONG deportiva».