Àlex Márquez cree que será "muy difícil" ganar el título en Australia

Todo el mundo sabe lo difícil que es cerrar un partido de tenis, de fútbol o de basket. Todo el mundo sabe lo mucho y duro que es acabar conquistando una victoria y, no digamos ya, todo un título del mundo. Así que Àlex Márquez (Kalex), líder casi durante todo el año del Mundial de Moto2 y vencedor de cinco carreras (Le Mans, Mugello, Montmeló, Sachsenring y Brno), poseedor de nueve podios en 16 carreras, no tiene prisa por cerrar el título de la categoría intermedia y sí por sobrevivir, como ya ocurriera, hace siete días, en Motegi (Japón), donde fue sexto, a un fin de semana durísimo y muy, muy, retorcido.

"El tiempo ha sido horrible. Lluvia, viento tremendo y condiciones durísimas, así que todos saldremos a pista con muchas dudas", explica Márquez, que mañana (03.20 horas, DAZN) ocupará la sexta plaza de la parrilla de salida ("segunda fila, un éxito, buen resultado"), gracias a la sanción que le han impuesto al inglés Sam Lowes, que hoy ha terminado sexto, por delante de Àlex, pero que ha sido sancionado por haber provocado un accidente ayer en los libres.

Correr, correr y luego mirar

Márquez, que espera acabar de poner su moto a punto en el 'warm-up' de mañana, asegura que, en ningún momento, le está dando vuelta a la posibilidad de conquistar el título mañana en Phillip Island. "No lo pienso ahora porque el planteamiento de carrera me ocupa mucho espacio en la cabeza, tenemos que arreglar algunas cosas y, además, todos estamos metidos en un pañuelo. Así que correré sin dejarme nada porque, aquí, en Phillip Island, si contemporizas, igual acabas el 20, pues hay que ir muy, muy, deprisa para mantenerte en el grupo de cabeza". Eso sí, una vez acabada la carrera, mirará la clasificación y ojalá haya aumentado su ventaja sobre el segundo "o resulte que somos campeones, aunque lo veo complicado".

El líder de Moto2 está satisfecho porque, además de salir en las dos primeras filas, tiene a sus dos inmediatos perseguidores en la general, el veterano suizo Thomas Luthi (segundo del Mundial, a 36 puntos) y el español Augusto Fernández (tercero, a 42), un par de filas detrás de él. "Pero, eso sí, delante tengo a los otros dos que me persiguen en el campeonato, pues Jorge (Navarro, 4º, a 48 puntos) y Brad (Binder, 5º, a 50) arrancan desde las dos primeras posiciones. No me preocupa pues, al final, podemos juntarnos todos y es ahí donde empazará la batalla y donde no podremos dudar".

KTM y Speed UP, muy veloces

Ni que decir tiene que, para proclamarse campeón, Àlex Márquez tiene que acabar la carrera con 50 puntos de ventaja sobre Luthi, Fernández, Navarro y Binder, como podrán comprobar una misión complicada, incluso ganando la carrera, cosa muy difícil dado el potencia, en este rápido circuito, que están demostrando las KTM (Brad Binder y Jorge Martin, quinto en parrilla) y la Speed UP (Navarro y Fabio Di Giannantonio, cuarto en parrilla).