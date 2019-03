Bautista: "Me encantaría ganar el GP de Aragón en un Motorland lleno"

“Me encanta llegar a la carrera de Aragón como líder del Mundial de Superbikes. Creo que es algo que le debía a mi afición, por eso me ilusionaría muchísimo, me volvería loco, si consigo ganar las tres carreras de Motorland en un circuito que espero y deseo se llene, cosa que sé que es difícil pero, insisto, me haría muchísima ilusión”, ha explicado Álvaro Bautista (Ducati) a El Periódico de Caralunya antes de abandonar Tailandia donde, el pasado fin de semana, repitió su triplete de Phillip Island (Australia), gananado la carrera del sábado y la del domingo, además de la carrera cortita de la matinal dominical.

Bautista, en efecto, llegará, en la primera semana del próximo mes de abril (del 5 al 7), al trazado español de Motorland (Alcañiz, Aragón), primera prueba española del Mundial de SBK (la segunda será en Jerez, del 7 al 9 de junio), como líder destacado del campeonato tras esgrimir, tanto en Australia como en Phillip Island, el tremendo poder de su Ducati ‘Panigale V4=) y derrotar, en las seis carreras, al actual tetracampeón del mundo de SBK, el británico Jonharan Rea (Kawasaki), que ha sido el auténtico emperador de la categoría en los últimos cuatro años. Bautista suma ahora 124 puntos, es decir, 26 más que el tetracampeón Rea y 55 más que Alex Lowes.



Álvaro Bautista (Ducati) dedica el triunfo a su equipo, encaramado al muro, en Tailandia. / WORLD SBK / DAVID CLARES

“Solo diré que cuando Ducati mi fichó después de que me fuese imposible seguir compitiendo en la parrilla de MotoGP, lo primero que me dijeron es que querían ganar el título de Superbikes y que intentarían poner en mis manos una moto ganadora. Y han cumplido con creces, desde luego, pues esta ‘Panigale’ es una MotoGP de calle, impresionante”, reconoció Bautista, de 34 años y, en estos días, el hombre más feliz de la tierra.

“Yo salgo a divertirme. No hago estrategia alguna. Quiero ganar desde el primer giro e intento escaparme. Mi moto es estupenda, pero tanto yo como ella somos nuevos en este campeonato y es difícil llegar a circuitos que no conozco, ponerla punto y pelearte con alguien como Rea, que lleva cuatro títulos consecutivos y un montón de récords en su palmarés”, comentó el piloto de Talavera de la Reina.



Álvaro Bautista (Ducati), en el primer puesto de la parrilla de Buriram (Tailandia). / WORLD SBK / DAVID CLARES

Bautista no quiero oír hablar de si su moto se está beneficiando del nuevo reglamento, pues hay quien opina que su motor goza de 2.000 vueltas más que el de resto de marcas (Kawasaki, Yamaha, Honda, BMW…) y, según el propio Rea, “unos 20 caballos más de potencia que mi ‘Kawa’”. “Mi moto es legal, Ducati ha hecho un trabajo excepcional, maravilloso, muy inteligente y no pienso entrar en su van o no a cambiar las normas para perjudicarnos. No estoy en ello, ni es cosa mía”.

APROVECHANDO EL REGLAMENTO

“Cuando Rea arrasaba durante los últimos cuatro años, no se hablaba de cambiar. Es más, ¿dónde estaban las otras Kawasaki? ¿por qué solo ganaba Jonhatan? Dorna, organizadora del Mundial de SBK, no está aquí para penalizar al que gane. Y menos en la segunda carrera de un campeonato que tiene 13 citas”, ha comentado Gregorio Lavilla, responsable técnico del campeonato, a gpone.com.

“Solo puedo decir que Ducati, con el ingeniero Gigi Dall’Igna al frente, ha hecho un trabajo magistral a la hora de pensar y crear la nueva ‘Panigale V4’ y que Álvaro (Bautista), al que acabamos de conocer, no para de darnos alegrías con su tremendo pilotaje”, ha señalado Serafino Foti, responsable del equipo Ducati Aruba.It Racing. “Bautista ha rodado en Tailandia tan rápido como rodó la Ducati GP17 de MotoGP, lo que significa que nuestra moto es, sí, estupenda”.