Brutal caída de Márquez en el inicio del GP de Tailandia

El primero que llegó, cómo no, fue el doctor Ángel Charte al Centro Médico del circuito Chang de Buriram, en Tailandia. Luego, a los pocos segundos, todos los responsables del equipo Repsol Honda, empezando por Alberto Puig y terminando por Emilio Alzamora, manager del Marc Márquez. El motivo no era otro que ver cómo estaba el heptacampeón del mundo, que, a cinco minutos del final de los primeros entrenamientos oficiales del Gran Premio de Tailandia, donde el joven de Cervera (Lleida), podría proclamarse, de nuevo, campeón del mundo de MotoGP', había sufrido un brutal, bestial y espectacular accidente, en el que había destrozado su Honda RC213V y golpeado seriamente su espalda y su tobillo izquierdo. Tanto, tanto, que, en estos momentos, está pasando un chequeo más completo en un hospital de Buriram en el que se confirme ojalá! que los golpes han sido terribles, pero está bien y no sufre fractura alguna. Desde luego, nadie, en el equipo campeón, es capaz de decir que Márquez correrá este fin de semana.

😱 ¡Pone los pelos de punta! La repetición del accidente de @marcmarquez93 en la que se ve cómo la moto queda completamente destrozada #ThaiGP 🇹🇭 #MotoGP 🏁 pic.twitter.com/1eqj24RIyu — DAZN España (@DAZN_ES) October 4, 2019

Fue cuando faltaban cinco minutos y Márquez salió para tratar de mantener el mejor tiempo en el primer entrenamiento del día. Tal vez, sí, con los neumáticos fríos, Márquez enfiló la entrada y salida de la curva seis, con destino a la siete, ambas enlazadas, pero su motó lo catapultó por los aires en uno de los peligrosos y conocidos popularmente como highside, es decir, la maniobra en la que el piloto sale volando por encima de la cúpula de su moto, aterrizando, con más o menos suerte, sobre el asfalto o la tierra de la escapatoria.

Dolor en la espalda y tobillo izquierdo

El golpe contra el asfalto fue muy fuerte, espectacular. Márquez precisó de la ayuda de los comisarios de pista para incorporarse y, luego, caminar apoyado en los hombros de algunos de ellos. Minutos después, llegaba en ambulancia al Centro Médico del circuito y salió del vehículo caminando, cojeando, sí, pero por su propio pie. A continuación, durante 20 minutos, le sometieron a pruebas y radiografías y el doctor Charte decidió que lo trasladarán a un hospital de la ciudad para confirmar, en apariencia, que no tenía nada. Pero, insisto, nada oficial se sabe. Todo son indicios de que, dada la espectacularidad del vuelo y la contundencia del golpe, era mejor reconfirmar todo lo que se observaba en las pruebas del circuito.

Viñales, el mejor tiempo

Todo parece indicar, sin información oficial alguna ni comunicado médico, que el daño está en la espalda y en el tobillo izquierdo, pero habrá que esperar para saber el diagnóstico seguro y confirmar que podrá seguir corriendo, después de que Maverick Viñales (Yamaha, 1.30.979 minutos) y su joven compañero de marcas, el francés Fabio Quartararo, le arrebatarán, al final, los mejores cronos, ya que el líder del Mundial de MotoGP quedó a 0.268 segundos del mejor crono.