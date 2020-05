Se cancelan dos citas míticas de MotoGP, Inglaterra y Australia

Mientras la Federación Internacional de Motociclismo (FIM) y la compañía Dorna Sports siguen trabajando sin cesar por arrancar el Mundial de MotoGP y la continuación del de Moto3 y Moto2, iniciado fugazmente en Losail (Doha, Qatar), no ha tenido más remedio que anunciar hoy la suspensión de los grandes premios de Inglaterra y Australia, mientras esperan el visto bueno del Consejo Superior de Deportes (CSD) para el doblete de Jerez (19 y 26 de julio) con el que sueñan poner en marcha el campeonato.

La FIM y Dorna ya había aplazado, de momento, siete citas (Tailandia, Estados Unidos, Argentina, España, Francia, Italia y Cataluña) y anunciado, al menos, cuatro cancelaciones (Qatar, Alemania, Holanda y Finlandia). Ahora, siempre debido a los efectos y consecuencias de la pandemia del coronavirus, los organizadores del Mundial de motociclismo no han tenido más remedio que suspender dos de las citas más populares y míticas del calendario de las dos ruedas.

Nuevas cancelaciones

"La FIM, IRTA (asociación de escuderías) y Dorna Sports lamentan anunciar la cancelación del Gran Premio de Gran Bretaña y Australia de la temporada 2020. El actual brote de coronavirus y los consiguientes cambios de calendario han obligado a la cancelación de ambos eventos. El Gran Premio de Gran Bretaña estaba previsto del 28 al 30 de agosto en el clásico Circuito de Silverstone. Silverstone fue sede de los primeros grandes premios celebrados en las islas británicas desde 1977, y MotoGP regresó a la ilustre pista hace diez años. El año 2020 marcará tristemente el primer año en que MotoGP no competirá en las islas británicas por primera vez en los más de 70 años de historia del campeonato. El Gran Premio de Australia debía celebrarse en el legendario circuito de Phillip Island del 23 al 25 de octubre. Phillip Island albergó el primer Gran Premio de Motociclismo de Australia en 1989 y desde 1997 ha sido el único hogar de MotoGP en la región Down Under, con su diseño único que brinda algunas de las mayores batallas jamás vistas sobre dos ruedas. La cancelación del Gran Premio de Gran Bretaña también obliga a la cancelación de la correspondiente actividad en pista de la British Talent Cup prevista para el mismo evento", reza la nota de prensa facilitada por el campeonato.

Enorme tristeza

"Nos entristece tener que anunciar la cancelación de estos eventos icónicos después de no haber encontrado la manera de resolver los problemas logísticos y operacionales resultantes de la pandemia y el reordenamiento del calendario. Silverstone y Phillip Island son siempre dos de los fines de semana de carreras más emocionantes de la temporada, y ambos circuitos nunca fallan en su promesa de ofrecer algunas de las carreras más reñidas de nuestro campeonato. En nombre de Dorna, me gustaría extender una vez más mi agradecimiento a los aficionados por su comprensión y paciencia mientras esperamos que la situación mejore. Esperamos volver a Silverstone y Phillip Island el año que viene para más batallas increíbles", amplía Carmelo Ezpeleta, CEO de Dorna Sports.